أمريكا : خطة السلام الجديدة بالشرق الأوسط وصلت لمرحلة متقدمة

رويترز









أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، خلال زيارة للأردن، أن خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط تعمل عليها الإدارة الأمريكية بلغت ”مرحلة متقدمة جدًّا“، وإن الرئيس دونالد ترامب سيقرر متى يعلن عنها.





ووقّع تيلرسون أيضًا حزمة مساعدات على مدى 5 سنوات تزيد الدعم الأمريكي للأردن، الحليف المهم لواشنطن في المنطقة، رغم تهديد ترامب بقطع الدعم عن الدول التي عارضت قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.





وقال تيلرسون، تعليقًا على خطة السلام: “رأيت الخطة.. إنها قيد التطوير منذ عدة شهور. تشاورت معهم بشأن الخطة وحدّدت مجالاتٍ نشعر أنها بحاجة لمزيد من العمل.. أعتقد أن اتخاذ قرار بشأن طرح الخطة يرجع إلى الرئيس، في الوقت الذي يشعر فيه أنه مناسب وأنه مستعد فيه لطرحها. سأقول إنها في مرحلة متقدمة جدًّا“.





وتَراجع ترامب في ديسمبر عن سياسة أمريكية متَّبَعة منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وأطلق عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.





وفجّرت الخطوة غضبًا في العالم العربي والإسلامي، ودفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعلان أنه لن يتعاون مع الولايات المتحدة باعتبارها وسيطًا.





وهدَّد ترامب بقطع الدعم المالي عن الدول التي أيّدت قرارًا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها بشأن القدس. وكان الأردن من داعمي القرار.



