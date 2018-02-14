EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
أمريكا : خطة السلام الجديدة بالشرق الأوسط وصلت لمرحلة متقدمة
الأربعاء 14 فبراير 2018 06:13 م
ريكس تيلرسون
أخر الأخبار
ريكس تيلرسون
رويترز
أكد وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، اليوم، خلال زيارة للأردن، أن خطة جديدة للسلام في الشرق الأوسط تعمل عليها الإدارة الأمريكية بلغت ”مرحلة متقدمة جدًّا“، وإن الرئيس دونالد ترامب سيقرر متى يعلن عنها.
ووقّع تيلرسون أيضًا حزمة مساعدات على مدى 5 سنوات تزيد الدعم الأمريكي للأردن، الحليف المهم لواشنطن في المنطقة، رغم تهديد ترامب بقطع الدعم عن الدول التي عارضت قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وقال تيلرسون، تعليقًا على خطة السلام: “رأيت الخطة.. إنها قيد التطوير منذ عدة شهور. تشاورت معهم بشأن الخطة وحدّدت مجالاتٍ نشعر أنها بحاجة لمزيد من العمل.. أعتقد أن اتخاذ قرار بشأن طرح الخطة يرجع إلى الرئيس، في الوقت الذي يشعر فيه أنه مناسب وأنه مستعد فيه لطرحها. سأقول إنها في مرحلة متقدمة جدًّا“.
وتَراجع ترامب في ديسمبر عن سياسة أمريكية متَّبَعة منذ عقود باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وأطلق عملية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
وفجّرت الخطوة غضبًا في العالم العربي والإسلامي، ودفعت الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى إعلان أنه لن يتعاون مع الولايات المتحدة باعتبارها وسيطًا.
وهدَّد ترامب بقطع الدعم المالي عن الدول التي أيّدت قرارًا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالتراجع عن قرارها بشأن القدس. وكان الأردن من داعمي القرار.
ووقّع تيلرسون ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي مذكرة تفاهم غير مُلزمة بشأن مساعدات بقيمة 6.375 مليار دولار، بداية من العام الحالي.
أمريكا
القدس
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا