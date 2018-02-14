كوم أمبو تلغي مزاد بيع أرض بأسوان لعدم جدية المتزايدين

رجب عز الدين









أعلنت شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي إلغاء مزاد علني لبيع قطعة أرض بكوم أمبو؛ لعدم جدية المتزايدين.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن المزاد كان مقررًا، اليوم الأربعاء، ولم يقم المتزايدون بسداد رسوم التأمين الخاصة بدخول المزاد، وتم إلغاؤه.





وأعلنت الشركة، فى 31 يناير الماضى، طرح مساحة فدان وستة قيراط بحوض 47 أرض الكابوك بكوم أمبو للبيع، فى مزاد علنى يوم 14 فبراير الحالى.





وأكدت الشركة أن جلسات بيع أراضى وضع اليد بالمزاد العلنى بمدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان، سيستمر انعقادها شهريًّا فى الأربعاء الأخير من كل شهر، بمقر الشركة.





وفازت الشركة، فى ديسمبر الماضى، بعطاء لاستكمال إنشاء دليل فرعي في توشكى بنحو 44.5 مليون جنيه.



