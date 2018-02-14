السعودية المصرية الصناعية تتبنى إستراتيجية استثمارية جديدة

على العايد



العايد: التركيز على الربحية بدلاً من المشروعات ذات البعد القومى

اقتناص حصص لا تقل عن 49% بالشركات الجديدة

تفضيل الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف شركات FMCG

عطا: التخارج من 3 استثمارات تابعة وإعادة النظر فى القائمة

15.5 مليون دولار صافى الربح المتوقع خلال العام الحالى

4 تحديات تواجه مناخ الاستثمار الواعد فى مصر

إعادة هيكلة العبوات الدوائية واستعادة الربحية

الشركة مهتمة بتحسن هوامش ربحية «أكبا» التابعة



حوار - شريف عمر



تنتهج شركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية SEII إستراتيجية استثمارية جديدة فى السوق المصرية، تضم 4 محاور رئيسية، تتمثل فى التركيز على الربحية والنمو، مع اقتناص حصص مؤثرة، بدلاً من استهداف المشروعات ذات البعد القومى دون وضع الربحية فى الأولوية، بجانب زيادة حصص المساهمة بالمشروعات، واختراق مجال ريادة الأعمال، والمشروعات الصغيرة.



التقت «المال» مع الإدارة التنفيذية للشركة، ممثلة فى على العايد، رئيس مجلس الإدارة «سعودى الجنسية»، وأحمد عطا، المدير التنفيذى، للتعرف على أبرز خطط الشركة الاستثمارية فى السوق المصرية خلال الأعوام المقبلة.



أكد الفريق الإدارى للسعودية المصرية، أن الشركة تستهدف زيادة الاستثمارات فى القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، التى تسمى Fast Moving Consumer Goods، التى تعرف اختصاراً «FMCG »، فى ظل توقعات الشركة بزيادة نمو القطاعات، عبر استغلال الأداء الجيد للشركة فى العام الماضى، الذى حققت خلاله صافى ربح قارب 15.5 مليون دولار.



تعتبر الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية إحدى ثمرات التعاون المشترك بين حكومتى المملكة السعودية ومصر، تأسست 1974 بهدف تدعيم العمل المشترك وتطوير التعاون الاقتصادى بين البلدين، ويبلغ رأسمالها 77 مليون دولار، فيما تبلغ قيمة محفظتها الاستثمارية بمصر، مليار جنيه، تساهم فى 6 شركات تعمل فى السوق المحلية.



إستراتيجية حديثة للإدارة



قال على العايد، رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية، على هامش مؤتمر ملتقى الاستثمار الذى عقد فى 3، 4 فبراير الجارى، إن إدارة الشركة ركزت خلال الفترة الماضية على تطبيق سياسة استثمارية جديدة، وأن السعودية المصرية كانت تركز فى السابق على المشروعات الصناعية المرتبطة بسلع الأمن القومى والإستراتيجى، أما حالياً التركيز على المشروعات ذات الأغراض التجارية والربحية، تزامنًا مع تنويع المحفظة الاستثمارية، وفقاً للمعايير الاستثمارية الجديدة التى اعتمدها المجلس.



أكد أن تنويع المحفظة الاستثمارية دفع الشركة للتركيز على اقتناص حصص فى المشروعات ذات الحجم السوقى المتوسط، لافتاً إلى أن الشركة باتت تفضل الاستحواذ على حصص أكثر فاعلية فى الشركات الجديدة بنسبة تصل إلى %49، بدلاً من %8 إلى %10، المطبقة فى السابق.



أشار إلى أن رفع نسبة الاستثمار فى الشركة الواحدة يضمن للسعودية المصرية المشاركة فى التصويت، واتخاذ القرار فى الشركات التابعة، موضحاً أن الشركة تفضل ألا تقل الحصة عن %35.

أكد أن اهتمام الإدارة الحالية للشركة فى البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال ريادة الأعمال بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وباتت تفضل الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل مرونة الاستثمار، التى غالباً ما تبحث عن تمويلات بجانب تفعيل ضوابط الحوكمة.



أكد أن الشركة تدرس المساهمة فى مشروعين جديدين خلال العام الجارى، فى القطاعات المرتبطة بالاستهلاك، التى تسمى Fast Moving Consumer Goods، التى تعرف اختصاراً FMCG ، فى ظل فى ظل توقعات الشركة بزيادة نمو هذه القطاعات.

تابع: بدأنا مفاوضات جديدة للاستحواذ على حصص مؤثرة فى شركتى أغذية، ومنسوجات، تعملان فى السوق المصرية، ومن المرجح إنهاء الصفقات خلال النصف الأول من العام الجارى، مع تخصيص 20 مليون دولار للاستثمار فى العام الحالى فى 4 مشروعات جديدة.



أشار إلى أن المنسوجات من القطاعات الواعدة فى السوق المصرية، التى تحتاج إلى التطوير والإدارة الجيدة، والاحتكاك بالتجارب الدولية، لافتاً إلى أن الشركة لا تمانع فى الدخول بشراكات مع رؤوس أموال أجنبية، ليس لديها أى مشكلة فى جذب استثمارات خارجية لمصر.



لفت إلى أن السياسة الجديدة للشركة، دفعت الإدارة لإعادة النظر فى الاستثمارات السابقة للسعودية المصرية، من خلال التخارج من بعض الاستثمارات، منها بيع حصتها البالغة 8% من شركة الإسكندرية لأسود الكربون بقيمة 17.9 مليون دولار، فى ظل انتهاء مدة الاستثمار بها، وتحقيقها لعوائد جيدة خلال الأعوام الماضية.



تبعات الإصلاح والشركات التابعة



قال أحمد عطا، المدير التنفيذى بالسعودية المصرية، إن الأخيرة تخارجت من عدة استثمارات متعثرة، منها شركة سترو مصر، وشركة تصميم وتصنيع المعدات (دامكو)، من خلال بيع الأسهم فى البورصة، وتولت شركة سيجما لتداول الأوراق المالية، مهام سمسار التنفيذ.



كما أن الشركة ما زالت تدرس البدائل الاستثمارية المتاحة لمساهماتها فى السوق المحلية، التى تقل عن 8 % من رأس المال، وبعد الدراسة تتخذ القرار النهائى سواء بالتخارج أو زيادة حصة المساهمة، طبقًا لحالة كل شركة.



قال إن السعودية المصرية مهتمة بالاستثمار فى شركة مصر لصناعة الكباسات، التى تسيطر على %8 من رأسمالها، وأن الشركة حاليا فى مرحلة تقوية المنتجات لزيادة الحصة السوقية، والاتفاق مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج مكونات الكباسات من خلال إضافة خطوط إنتاج جديدة فى مصنع الشركة بالعاشر من رمضان.



لفت إلى أن حجم المبيعات السنوية للكباسات تصل إلى 20 مليون جنيه، فيما تعتبر مجموعة دلة البركة المساهم الرئيسى فى الشركة.



عن مساهمة السعودية المصرية فى أكتوبر فارما، التى تصل إلى %25، قال إن الشركة مهتمة بزيادة حجم أعمال أكتوبر فارما، كما لديها ثقة فى الإدارة الحالية لأكتوبر، فى تعزيز النمو، بالتعاون مع الشريك الإستراتيجى شركة إكديما الدوائية.



وفى يناير 2017 أعلنت شركة أكتوبر فارما عن قيام «الشركة السعودية المصرية للاستثمارات الصناعية» بزيادة نسبة مساهمتها إلى %24.89 من رأسمالها، مقابل شراء حصة صندوق تنمية الجامعات، الذى رغب فى التخارج من أكتوبر فارما.



أشار إلى أنه رأسمال شركة فليكس باك للمستلزمات زاد خلال العام الماضى من 90 مليون جنيه، إلى 110 ملايين جنيه، بنسبة مساهمة %12.1



عن مساهمة السعودية المصرية فى رأسمال شركة الإسكندرية للإضافات البترولية «أكبا»، أكد عطا أن شركته مهتمة بتحسين هوامش ربحية أكبا وزيادة المبيعات، وليس لديها أى اهتمامات فى الوقت الحالى بإجراء توسعات لحين تحسن الكفاءة الإنتاجية.

تملك أكبا مصنعاً فى منطقة برج العرب الصناعية، ويختص بإنتاج محسنات الزيوت.



أشار إلى أن شركة العربية للعبوات الدوائية أنهت مؤخراً شراء ماكينة طباعة جديدة، بقيمة 25 مليون جنيه، فى إطار خطط إعادة الهيكلة وزيادة الإنتاج، لافتاً إلى أن الشركة تنسق مع أكديما لزيادة الإنتاجية، وتحول الشركة إلى الربحية، متوقعاً تحقيق ربح 9 ملايبن جنيه فى العام الحالى، بدلاً من تكبد خسائر مثل 2016.



رؤية السوق المحلية



أشار على العايد إلى أن مناخ الاستثمار فى السوق المصرية مناخ واعد، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، منها على سبيل المثال مدى وجود الإدارة المحترفة فى الشركات القائمة، وقدرتها على تفعيل الحوكمة، والتغلب على بطء الإجراءات، داعياً الحكومة للاهتمام بالتدريب الفنى والمهنى للعمالة



نتائج الشركة فى 2017



عن الأداء المالى للشركة خلال العام الماضى، أضاف المدير التنفيذى أحمد عطا، أن التوقعات الأولية تشير إلى أن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 19 مليون دولار فى 2017، بجانب صافى ربح متوقع قرب 15.5 مليون دولار.

لفت إلى أن الشركة تركز حاليا على تقوية كفاءة قسم الأبحاث لتعزيز قدرتها فى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة.



تساهم السعودية المصرية الصناعية %6 من رأسمال شركة العربية للصلب المخصوص، وفى أبريل الماضى، استحوذت الشركة على %38 من رأسمال شركة فاركوماك للصناعات الطبية المتطورة، فى صورة زيادة رأسمال لتمويل توسعاتها فى صفقة تبلغ قيمتها 35 مليون جنيه، وروجت سيجما كابيتال للصفقة.



أكد العايد فى حوار سابق مع «المال» أن الإدارة الحالية بالشركة تهتم بالاستفادة من الدور التمويلى لسوق الأوراق المالية، عبر طرح نسبة من رأسمال بعض الشركات التابعة.



يملك العايد خلفية مهنية جيدة فى العمل بالسوق السعودية، وتولَّى خلال الأعوام القليلة الماضية، إدارة صندوق التنمية الصناعية داخل المملكة، فيما تولى أحمد عطا إدارة العديد من شركات إدارة الأصول، والاستثمارات المالية سابقاً فى عدة بنوك استثمار محلية.

