السيارات الكهربية .. من الهايبرد إلى أتوبيسات BYD

السيارات الكهربائية

خالد بدر الدين وشريف عيسى



شهد سوق السيارات على مدار السنوات الأخيرة الماضية طرح عدد من الشركات لاسيما للعلامات الفارهة طرازات " هايبرد "الهجينة، والتى تمتلك محركاً يستطيع الجمع بين البنزين والكهرباء، والتى كان من أشهرها مرسيدس S400.



وخلال فاعليات الدورة الرابعة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات "أوتوماك – فورميلا"، والذى اقيمت فاعلياته خلال سبتمبر من العام الماضى، طرحت كل من جى بى غبور أوتو، وكلاء هيونداى، والمجموعة البافارية للسيارات، وكلاء BMW، طرازين كهربيين وهما هيونداى IONIQ، وBMW I3.



وأكدت تلك الشركات ان عرض الطرازين جاء بهدف اطلاع المستهلك المحلى على التطور التكنولوجى الذى تشهده صناعة السيارات على الساحة العالمية، إلا طرحهما يعد أمر فى غاية الصعوبة لعدم وجود محطات شحن أو تهيئة للبنية التحتيه لإستقبال تلك السيارات.



وكان توجه الحكومة تجاه السيارات ووسائل النقل الكهربائية عندما أعلنت هيئة النقل العام بمحافظة الأسكندرية عن مناقصة لتوريد 15 أتوبيساً كهربياً، والتى كانت مثل أول خطوة حقيقة فى سبيل محاولة مواكبة التطور الذى تشهده الساحة العالمية من التحول من السيارات التى تعمل بالبنزين أو الديزل، إلى سيارات كهربية بهدف تقليل معدلات التلوث البيئى.



وبداية فبراير الجارى، أعلنت محافظة الأسكندرية عن اقتناص شركة BYD الصينية العالمية مناقصة محافظة الأسكندرية على ان يتم توريد الأتوبيسات الكهربية خلال الربع الثانى.



وأعقب الأعلان عن أطلاق أول اتوبيس كهربى بالأسكندرية، افتتحت أمس الأحد شركة ريفولتا إيجيبت لتسويق تكنولوجيا السيارات الكهربائية، أول نقطة شحن للسيارات الكهربائية في مصر وشمال إفريقيا، وذلك داخل محطة وقود "وطنية جاردينيا" بطريق القاهرة السويس الصحراوي.



وأكد محمد بدوي، الرئيس التنفيذي لريفولتا، إن الشركة تتعاون مع الشركة الوطنية للمواد البترولية لتقديم خدمات الشحن للسيارات الكهربائية، وستشمل المرحلة الأولى من المشروع تدشين 65 محطة شحن فى 7 محافظات داخل محطات وطنية والمراكز التجارية والطرق وغيرها، بإستثمارت تقدر بـ 65 مليون جنيه.



وستكون ريفولتا أول مورد للسيارات الكهربائية مصر من خلال تقديمها مجموعة من سيارات هيونداي وتيسلا، التي تعمل بالكهرباء.



وتخطط الشركة لبيع نحو 1000 سيارة كهربائية في مصر حتى نهاية العام الجارى.



وتتباين المدة الزمنية التى تستغرقها البطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية وفقا لقدرة الشواحن والمقومة بالكيلووات.



فيستغرق شحن البطارية على الشاحن الذى قدرته 1.5 كيلووات حوالى 4 ساعات لكى تتمكن السيارة من السير لمسافة 32 كيلومتر.



أما إذا بلغت قدرة الشاحن 6.6 كيلو وات، فإن يتمكن من شحن البطارية فى ساعة واحدة لنفس المسافة، بينما يتمكن الشاحن الذى قدرته 20 إلى 120 كيلووات من شحن البطارية لمدة تقل عن نصف ساعة لتتمكن من السير لمسافة تتجاوز 200 كيلومتر.



وتواصلت الشركة مع مسئولى شركة شنايدر إليكتريك، الشركة المتخصصة عالميا في إدارة الطاقة والتحكم الآلي، للتعرف على قدرة الشواحن بالمحطات التى افتتحها وزير التجارة والصناعة، أمس الأحد، إلا انه رفض التعليق.



وتعد شركة BYD الصينية، من أقوى الشركات الصينية الرائدة فى صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية، والتى طورت تكنولوجيا الشحن بإعلان عن طرح BYD e6، والتى تتسطيع السير لمسافة تصل إلى 300 كم، بعد شحن بطاريتها لمدة ساعتين.



كما أعلنت شركة توشيبا اليابانية هذا الأسبوع عن تكنولوجيا جديدة تضاعف قدرة بطاريات السيارات الكهربائية لتصل إلى 32 كيلووات، والتى تكفى للسير لمسافة أكثر من 320 كيلومتر، وفى نفس الوقت تقلل مدة شحن البطارية من 12 دقيقة إلى ست دقائق فقط .



وتنصح شركات السيارات الكهربائية بشحن البطارية فى مكان العمل أو البيت لأن معظم السيارات الكهربائية متوسطة الحجم يباع معها شاحن بقوة 6.6 كيلو وات مصمم لشخن البطارية لمدة 405 ساعات ويمكن استخدامه مع نفس الدائرة التى قوتها 240 فولت التى يعمل بها الأجهزة الكهربائية المنزلية الأخرى مثل البوتاجاز الكهربائى والكمبيوتر.



ومن السيارات الكهربائية التى تنتشر حاليا فى العديد من دول أوروبا وأمريكا تويوتا بيريوس و شيفى فولت و نيسان ليف و شيفى بولت و تيسلا S85 و BMWi3 وBYDe.



وتحتل الصين صدارة الدول الأكثر مبيعا ًللسيارات الكهربائية بحصة 47%، بإجمالى 576.9 ألف وحدة، خلال 2017 وفقاً للإحصائيات المعلنه عن موقع EV-Sales.



واقتنصت ألمانيا المرتبة الثانية فى صدارة الدول الأكثر مبيعاً بإجمالى 208.6 ألفاً، بحصة سوقية تقدر بـ 18%، فيما حلت الولايات المتحدة الأمريكية بالمركز الثالث بإجمالى 187.4 ألف وحدة، بحصة سوقية 15%.



وجاءت اليابان فى المركز الرابع بإجمالى عدد سيارات كهربائية تم بيعها خلال 2017، 129.5 ألفاً، بحصة سوقية 11%، فيما جاءت فرنسا بالمركز الخامس بإجمالى 47.6 ألف سيارة، بحصة سوقية 4%.

