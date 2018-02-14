وزير الصناعة: مصر ترحب بالمزيد من الاستثمارات البريطانية

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قابيل: تنسيق بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات المشتركة

نجاح برنامج الإصلاح ساهم فى تصحيح مسار الاقتصاد المصرى واستعادة مكانته على الخريطة العالمية



محمد ريحان



أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن العلاقات الاقتصادية المصرية ــ البريطانية وثيقة وتاريخية تحركها المصالح المشتركة للاقتصادين على حد سواء، مشيرا الى أن هناك تنسيقاً كاملاً بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الاستراتيجية المصرية – البريطانية سواء فى الاطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.



وقال إن مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء جديدة أو توسعات لقائمة فى كافة القطاعات الانتاجية والخدمية خاصة أن بريطانيا تعد اكبر دولة اجنبية مستثمرة فى السوق المصرية، مؤكداً حرص الحكومة على حل اى مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية، لاسيما فى ظل الاجراءات الإصلاحية التى اتخذتها خلال المرحلة الماضية والتى أسهمت فى خلق مناخ موات وجاذب للاستثمارات المحلية والاجنبية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير مع وفد من كبريات الشركات البريطانية المرافقين لجيفرى دونالدسون، المبعوث التجارى البريطانى والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضم 15 شركًة بريطانية منها مستثمرة فى مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار فيها للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، والصحة، حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة وأحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجارى والدكتورة ماجدة شاهين مساعد الوزير.



واشار الوزير الى أن برنامج الاصلاح تضمن اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات الضرورية لتصحيح المسار الاقتصادى حيث تبنت برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس، وانشاء 5000 كم من الطرق، وانشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى، وبناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء اكثر من 500 الف وحدة اسكان اجتماعي، واضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن انشاء العديد من محطات الصرف الصحى والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضى الصناعية.



واضاف قابيل أن الحكومة قامت بثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادى فتم إصدار عدد من القوانين والتشريعات المهمة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الاراضى الصناعية فى جهة واحدة وهى هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.



وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبنته الحكومة شمل إصلاحا ماليا تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولى، فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازى مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعى بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودى الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن.



ولفت إلى أن الجهود التى قامت بها الحكومة أعادت للاقتصاد مكانته على خريطة الاقتصاد العالمى حيث اثمرت هذه الجهود عن تحقيق انخفاض فى عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلى الى 4.9%، وكذلك مضاعفة احتياطى النقد الأجنبى وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق فى نمو الانتاج الصناعى.



وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبنت بدورها استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادى، لافتا الى ان الاستراتيجية تتضمن 5 محاور رئيسية تشمل التنمية الصناعية ورفع معدلات النمو الصناعى إلى 8%، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 ملايين فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.



وتابع أن الوزارة دعمت السوق المصرية باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمها الى اكثر من 1.8 مليار مستهلك فى الوطن العربى والاتحاد الأوروبى والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادى الاوراسي، ثم الى 2,6 مليار مستهلك مع انهاء اتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الافريقية الثلاثة، مشيراً إلى أنها تمتلك وسائل النقل واللوجيستيات الحديثة للوصول لتلك الاسواق.



وفى هذا الإطار أوضح قابيل أن وزارة التجارة قامت أيضا بوضع استراتيجية طموحة لتنمية الصادرات حيث تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات لتكون المسئول الأول عن تسهيل نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية بما ينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير كما قامت بانشاء مركز لوجستى بكينيا ليكون محورا لنفاذ صادراتها لاسواق شرق افريقيا كما تقوم حاليا بانشاء مركز اخر بدول غرب افريقيا .



واضاف ان الوزارة قامت بانشاء اكبر مدينة للجلود بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا بالروبيكى كما قامت بانشاء مدينة للاثاث بدمياط وتقوم حالياً ببناء مدينتين اخرتين للاثاث كما قامت بإتاحة 500 وحدة انتاجية فى اطار مبادرة مصنعك جاهز بتراخيصه وتنشئ حاليا 13 مجمع جديد فى 12 محافظة فى هذا الاطار، مشيرا الى ان الوزارة تقوم حاليا بعمل استراتيجيات قطاعية فى مجالات الصناعات الكيماوية والهندسية ومواد البناء والمنسوجات.



وفى تساؤل حول مدى امكانية توسع مصر فى انتشار وسائل النقل الكهربائية خاصة السيارات والاتوبيسات اوضح وزير التجارة أن الوزارة تشجع على انتشار هذا النوع من السيارات خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو هذه النوعيات من المركبات والتى تحقق مزايا عديدة نظراَ لكونها صديقة للبيئة وتتميز بتكلفة اقل من التقليدية فيما يتعلق بالوقود وخدمات الصيانة.