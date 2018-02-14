التعليم تختار أعضاء مجلس الاتحاد العام لطلاب المدارس للعام 2018

وزارة التربية والتعليم المصرية

المال - خاص



استكمالًا لفعاليات المؤتمر الأول لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للعام 2017/2018، التقى الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم، الطلاب، بحضور أحمد موسى الرائد العام للاتحاد.



وفى كلمته، أكد حجازى أن التعليم قضية أمن قومى، وضرورة الانتقال بالفكر من التعليم بالمناهج المنفصلة إلى المناهج البيئية، لافتًا إلى ضرورة التركيز على نواتج التعليم، ودمج لتكنولوجيا في العملية التعليمية، واستخدام استراتيجيات التعليم والتعلم المتمركز حول المتعلم.



وفى سياق متصل، أشار حجازى إلى عرض مناقشة جدول امتحانات الجدول المقترح للثانوية العامة، موضحًا أن المقترح بدايته 3/ 6 /2018 على أعضاء المكتب التنفيذي فور الانتهاء من الانتخابات.



وأضاف حجازى أنه سيتم عقد لقاء عبر شبكات الفيديو كونفرانس مع مقدرى الدرجات وواضعى الامتحان عقب الانتهاء من كل امتحان؛ لشرح طريقة تصحيح الامتحان، والتأكيد على التنوع بين الالتزام بنموذج الإجابة ومضمون الإجابة.



ومن جهته، أكد موسى أن هؤلاء الطلاب المنتخبين والممثلين لجموع طلاب مدارس مصر لديهم من الوعى والقدرة وتحمل المسئولية ما يستوجب الرعاية والاهتمام، حيث ظهر ذلك جليًا في مناقشاتهم وحوارتهم حول قضايا التعليم، ودورهم في دعم العملية التعليمية.



وعقب اللقاء مباشرة تم تقسيم الطلاب إلى لجان (العلمية، والاجتماعية، والرياضية والكشفية، والدينية والثقافية، والفنية) بحضور المسئولين والمتخصصين في نوعية هذه اللجان؛ للوقوف على رؤى ومقترحات الطلاب حول أهداف ومشروعات وبرامج كل لجنة.



وتفقد موسى جميع اللجان مشيرًا إلى أن هذه المناقشات المطروحة من قبل الطلاب سيتم التنسيق بينها وصولًا إلى توصيات المؤتمر الأول والنابعة من الطلاب والتي تعبر عن احتياجات الطلاب أعضاء مجلس اتحاد طلاب الجمهورية، ثم بدأ التصويت للانتخابات في جو يسوده الديمقراطية، يليها عملية الفرز بكل شفافية بوجود أعضاء اللجنة الثلاثية من (الطلاب والمتابعة والشئون القانونية).



وفى نهاية عمليات الفرز تم الإعلان عن الطلاب الفائزين في انتخابات المكتب التنفيذي لمجلس الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية.