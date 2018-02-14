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بورصة وشركات
ولادة اتحاد العاملين بالأوراق المالية من رحم تعديلات قانون سوق المال
الأربعاء 14 فبراير 2018 03:23 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
منى عبدالباري
أسفرت التعديلات الجديدة لقانون سوق المال رقم (95) لسنة 1992، والتي أقرها بشكل نهائي مجلس النواب أمس الثلاثاء، عن كيان جديد تحت مسمى الاتحاد المصرى للأوراق المالية، يساهم في تطوير سوق المال، عبر تقديم توصيات ومقترحات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له، مع إلزام كافة شركات الأوراق المالية العاملة بالسوق للإنضمام له.
ونصت المادة 41 مكرر من قانون سوق المال على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الخاضعة لأحكام هذا القانون أو لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق يسمى " الاتحاد المصرى للأوراق المالية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
ويختص الاتحاد بتقديم التوصيات بشأن تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعى به وتبنى المبادرات الداعمة للنشاط وتقديم التوصيات بشأن التشريعات المنظمة لعمل الجهات المنضمة له والعمل على تنمية مهارات العاملين فى مجال الأوراق المالية والتنسيق بين الأعضاء.
وقال خالد النشار نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات لـ "المال" إن الهيئة ستقوم بتحديد آليات تشكيل اتحاد الأوراق المالية عبر التشاور مع مختلف الجمعيات العاملة بالسوق، كما أن تعديلات قانون سوق المال منحت مرونة كاملة للاتحاد في أداء مهامه عبر تقديم توصيات لتنظيم السوق تشريعيا وتنظيميا، بجانب إلزام كل الشركات في الانضمام له، مع إقرار حقه في اتخاذ التدابير الإدارية فقط ضد الأعضاء المخالفين.
ونصت المادة أيضا على أن يصدر بالنظام الأساسى للاتحاد قرار من مجلس إدارة الهيئة، يتضمن تحديد موارد الاتحاد ونسب تمثيل الأنشطة فى مجلس إدارته، ويسجل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف جنيه، وينشر قرار الإنشاء والنظام الأساسى له فى الوقائع المصرية على نفقة الاتحاد.
وتلتزم كافة الشركات المرخص لها بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية بالانضمام إلى عضوية الاتحاد ومراعاة نظامه الأساسى.
وللاتحاد أن يتخذ ضد أعضائه التدابير الإدارية التى ينص عليها نظامه الأساسى عند مخالفة نظامه أو القواعد المهنية السليمة، على ألا تكون تلك التدابير مما تختص به الهيئة أو مجلس إدارتها أو رئيسه وفق أحكام هذا القانون.
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