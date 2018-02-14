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اقتصاد وأسواق
وزير المالية يتوجه إلى واشنطن للترويج للسندات الدولية
الأربعاء 14 فبراير 2018 03:14 م
عمرو الجارحي ، وزير المالية
أخر الأخبار
عمرو الجارحي ، وزير المالية
متابعات
توجه عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الأربعاء، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في زيارة للترويج للسندات الدولية بعد إصدار سندات بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 5 -10- 30 سنة)، وذلك في ضوء طلبات شراء تخطت 12 مليار دولار خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.
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