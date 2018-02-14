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الإسكندرية
اتهامات بين تجار أسمنت بالإسكندرية حول حرق الأسعار
الأربعاء 14 فبراير 2018 02:51 م
الأسمنت
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الأسمنت
معتز محمود
تبادل عدد من أعضاء شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية الاتهامات حول المسؤولية عن ظاهرة حرق أسعار بيع الأسمنت فى أسواق المحافظة.
وأكد محمود مخيمر، رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية، أن هناك عددا محدودا من تجار الأسمنت بالمحافظة هم من يقومون بهذه الممارسات والتى تؤدى لإرباك السوق، وتكبد التجار خسائر فى نهاية الأمر.
وأضاف خلال الاجتماع الأول لشعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية منذ بداية العام، أنه تم رصد التجار المخالفين وعددهم 6 فقط.
بدورهم رفض بعض هؤلاء التجار الأتهامات الموجهة إليهم من رئيس الشعبة بحرق الأسعار وعدد من التجار أعضاء الشعبة، معتبرين أنهم يقومون بمجاراة السوق حرصاً على عملائهم.
وعقب رئيس شعبة تجار ووكلاء الأسمنت بغرفة تجارة الاسكندرية بأن غياب التنسيق بين التجار فى المحافظة أمر سلبى ويزيد معاناة التجار، معتبراً أن هذه الفوضى لا توجد إلا فى الإسكندرية فقط - على حد وصفه.
وأوضح مخيمر أن تجار الأسمنت فى القاهرة على سبيل المثال يلتزمون بالأسعار التى تحددها لهم الشركات المنتجة فإذا أعلنت الشركة سعر البيع 960 جنيها للطن يلتزم الجميع دون تخفيض جنيه واحد.
وأشار عدد من أعضاء شعبة تجار ووكلاء الاسمنت بغرفة تجارة الإسكندرية خلال مشاركتهم بالاجتماع، إلى أنهم لن ينساقوا لاتباع أسلوب المضاربات وأنهم يقومون ببرمجة مخازنهم على أسعار بيع معقولة مع تحصيل مستحقاتهم من الأسواق، مشيرين إلى أن من يريد المضاربة فليفعل، إلا أن ذلك سينعكس على السوق بشكل ملموس.
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