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سيـــاســة
الشرطة الإسرائيلية توصي بمحاكمة نتنياهو
الأربعاء 14 فبراير 2018 02:47 م
نجل نتنياهو
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نجل نتنياهو
عادل عبد الجواد
أعلنت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم الأربعاء أنها وجدت أدلة كافية لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهم تلقي رشوة في الملفين الملقبين في إسرائيل بـ 1000 و2000، وكذلك أوصت الشرطة بمحاكمة رجل الأعمال المقرب من نتنياهو "أرنون ملتشين" وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" نوني موزس.
وكشف موقع "هامكور" الإسرائيلي أن نتنياهو متهم بتلقي رشوة وخرق الثقة في إطار علاقاته مع رجلي أعمال، الأول هو "أرنون ميلتشين" والثاني "جيمس باكر"، إذ تشتبه الشرطة بأن الاثنين قدما لنتنياهو هدايا بقيمة مليون شيكل بين العامين 2007 و2016، شملت شمبانيا وسجائر فاخرة ومجوهرات.
وأشار الموقع إلي أن في ملف 1000، تشتبه الشرطة بأن نتنياهو ساعد ميلتشين بالحصول على جواز دخول إلى أمريكا، وعمل من أجل تمرير قانون يعفي مواطن غريب من الضرائب لمدة أطول من تلك المحددة في القانون لصالح ميلتشين، كما وساعد نتنياهو رجل الأعمال في سوق الإعلام في إسرائيل.
أما في ملف 2000، تشبته الشرطة أن نتنياهو وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أقاما محادثات والتقيا بالسر بهدف التعاون من أجل دفع مصالحهما.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية كذلك أن السياسي يائير لبيد، زعيم حزب "يش عتيد" ووزير الاقتصاد في الماضي أدلى بشهادة حاسمة ضد نتنياهو.
وعلي الفور أجرى نتنياهو مؤتمرا صحفيا خاصا بعد نشر التوصيات ضده رفض فيه التهم المنسوبة به، مؤكدا أنه سيواصل قيادة الدولة وأن حكومته مستقرة وستنهي ولاتيها من دون شك، وهاجم نتنياهو النتائج التي توصلت إليها الشرطة في الملفين الملقبين في إسرائيل ملف 1000 وملف 2000، واصفا هذه النتائج بأنها غير منطقية ومؤكدا أنه عمل دائما من أجل مصلحة إسرائيل. علي حد قوله
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