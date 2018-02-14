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سيـــاســة
شروط ومواعيد المنح الدراسية المقدمة من بروناي
الأربعاء 14 فبراير 2018 02:37 م
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
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خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66
المال ـ خاص:
تلقى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من د.حسام الملاحى مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول برنامج المنح الدراسية المقدمة من حكومة بروناى للعام الدراسى 2018/2019.
وأشار التقرير إلى أن آخر موعد للتقدم هو 28 فبراير الجارى، وذلك للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والدبلوم للعام الدراسى 2018/2019 بجامعات: (بروناى دار السلام UBD، والسلطان الشريف على الإسلاميةUNISSA، والمعهد التكنولوجى ببروناى ITB.
وأوضح التقرير أن قيمة المنحة المادية تبلغ: 500 دينار بروناى شهريا كراتب، و600 دينار بروناى بدل كتب سنوياً، و150 دينار بروناى بدل تغذية شهرياً، و250 دينار بروناى تمنح للدارس بعد انتهاء البرنامج الدراسى كبدل شحن إذا كان من المقيمين فى دول شرق آسيا، و 500 دينار بروناى إذا كان من المقيمين خارج شرق آسيا.
وأضاف التقرير أنه لمعرفة المزيد من المعلومات والمستندات والشروط يمكن الدول عبر المواقع الإلكترونية الآتية: (www.ubd.edu.bn) (http://www.unissa.edu.bn/)،)www.itb.edu.bn)، (www.pb.edu.bn)، ولمزيد من التفاصيل عن المنح يمكن الدخول على الموقع الإلكترونى الآتى:
http://www.mofat.gov.bn/pages/bdscholarship2.aspx))
يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل آية نفقات لهذه المنح.
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