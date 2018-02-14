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اتصالات وتكنولوجيا
دل إي إم سي تعزز قدرات نظام VxBlock System 1000
الأربعاء 14 فبراير 2018 02:35 م
شركة دل تكنولوجيز
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شركة دل تكنولوجيز
محمد فتحى
أعلنت شركة «دل إي إم سي» عن تعزيز قدرات نظامها الرائد الخاص بالبنية التحتية المتقاربة عبر دمجه مع الجيل القادم من HYPERLINK "http://www.dellemc.com/VxBlock" نظام VxBlock System 1000 الجديد من دل إي إم سي، الذي يتخطى كافة العوائق والحدود المادية التي تُطوّق عمل أنظمة البنى التحتية المتقاربة التقليدية، ليوفر للشركات درجة أعلى من البساطة والمرونة التي من شأنها مساعدتهم في تسريع وتيرة عمليات تقنية المعلومات والتحول الرقمي.
وقد تم تصميم النظام VxBlock 1000 بهدف دعم أحمال العمل من كافة الأنواع، إذ يحتوي على خيارات أوسع من مصفوفات التخزين ذات المستوى العالمي، ويمتاز بدرجة حماية وحوسبة للبيانات أعلى من الجيل السابق من أنظمة VxBlock. ويعمل التصميم الجديد المتعدد التقنيات (الكل في واحد) على توسعة بيئات البنى التحتية المتقاربة من خلال تبسيط إدارة دورة حياة البنية التحتية لتقنية المعلومات بواسطة آليات التحقق المسبق والشامل، الأمر الذي من شأنه تحرير موظفي تقنية المعلومات من مسؤولية المهام الإدارية التي تستغرق منهم وقتاً طويلاً، ليتمكنوا بالتالي من التركيز على المشاريع والأعمال المبتكرة ذات القيمة الأعلى.
في هذا السياق قال جيف بودرو، رئيس وحدة حلول التخزين لدى شركة دل إي إم سي: "يسعى العملاء من وراء نشر أنظمة البنى التحتية المتقاربة إلى الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة والقادرة على الحد من التكاليف المرتبطة بمراكز البيانات، ما يؤدي إلى تحسين النتائج في المحصلة. ويتمثل دورنا في توفير الابتكارات الرائدة في مجال أنظمة البنى التحتية المتقاربة، التي تمتاز بمزيج المثالي من التقنيات، وسعات التخزين الكافية لموارد وخدمات البيانات الخاصة بتقنية المعلومات، التي يتطلب استثمارها الاستعانة بالتطبيقات المتطورة ذات الموارد المتراكمة، وبالتالي ستقدم مراكز البيانات كفاءة أعلى في الأداء حتى مع تغير متطلبات أحمال العمل. كما أننا نقدم هذا الحل الجديد مع التركيز على الحد من الأعباء الإدارية المترتبة على فرق تقنية المعلومات، الذين يرزحون تحت الضغط المستمر من أجل تقديم المزيد بأقل التكاليف".
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