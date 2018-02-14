شركة جنوب الوادي: الطاقة البشرية هي رأس مال قطاع البترول

شركة الإسكندرية لتكرير البترول

نسمة بيومي وعمر سالم:



قال المهندس محمد شيمى، رئيس شركة جنوب الوادى، المصرية القابضة للبترول، إن الطاقة البشرية فى القطاع هم رأس مال الصناعة ونرغب من العاملين بالقطاع فى أن يثقوا فى بعضهم البعض وفى الادارة وسياسة الوزير ويسعدنى اليوم أن أتحدث عن البرنامج رغم انضمامى إليه منذ شهرين فقط وهو ما يتعلق بالعاملين والبيانات التى تم جمعها عنهم بالقطاع ونقوم بتحليل هذه البيانات بهدف تقييمهم والتوصل لأفضل نتائج ، وهو من أفضل النجاحات فى عام 2017.



وأضاف خلال جلسته فى مؤتمر ايجبس ٢٠١٨ ، انه يرغب فى التحدث عن الانجاز الهام فى البرنامج وكيفية تحقيق هدفه خلال السنوات القادمة اذا كنا نبحث عن مستقبل أفضل لقطاع البترول والغاز فلابد ان يتم تطبيق برنامج التطوير خاصة فيما يتعلق بتطوير القوة البشرية.



وأشار إلى أن الشركة بدأت بالفعل فى تحليل بيانات 450 شخصاً من الادارات العليا وبدأنا فى تقييم أدائهم وتقسيمهم ما بين مديرين عموم ونواب ورؤساء شركات وحرصنا على عمل تقييم حقيقى وأنا أعلم أنه أمر صعب أن يكون لك خبرة أكثر من عشرون عاماً بالقطاع ثم تفاجأ بوجود إعادة تقييم لدورك وأنا أثق أن لدينا عدد جيد من العاملين وادارات عليا ذات كفاءة متميزة ولا مثيل لها فى قطاعات أخرى تفاجأ بإعادة تقييمها من جديد.



فيما يتعلق ببرنامج السلامة والصحة المهنية وهو من أهم برامج المشروع بدأنا فى عمل تقييم لاختيار 70شخص من العاملين لتدريبهم لمدة سنتين بهدف وضع الأسس فى هذا المجال وتوزيعهم على القطاع لتعميم الاستفادة ، ان تطوير قطاع البترول يعتمد بشكل اساسى على العاملين به لأن الاستثمار فى رأس المال البشرى هو المستقبل.



واجهتنا عدة تحديات للوصول إلى هدف البرنامج ولكن كان لدينا ايضاً أسباب للنجاح والتغلب على التحديات ، والسبب الأول للنجاح كان دعم الوزير المستمر من خلال لجنة متابعة تراجع كافة التفاصيل ، ثانياً كان هناك الدعم من جانب الشركات العالمية والمنظمات الدولية حول كيفية تنمية العاملين وتبادل البيانات الخاصة فى هذا الشأن ، ثالثاً الحوار المستمر والمتبادل مع شركائنا العاملين فى مصر من شركات البترول العالمية حول تبادل التكنولوجيا والرؤى والأفكار لتنمية الصناعة.



وأوضح شيمي انه حينما نتحدث عن التحديات التى واجهت البرنامج كان أولهم تحدى العمل الجماعى ، ثانياً التكامل فى البرامج السبعة للمشروع ، ثالثاً التعاون بين الخبرات القديمة والشباب لتبنى هدف واحد.



اذا تحدثنا عن المرحلة القادمة فى المشروع فنحن فى مرحلة اختيار العاملين بأسلوب عادل ولن يكون هناك توجهات من أى جهة وهى رسالة هامة للزملاء أنه سيتم اختيار القيادات وفقاً لتقييمنا وهناك فريق يعمل بجهد فى اطار زمنى وبأسلوب جماعى لتحقيق أهداف البرنامج ، ولدينا قيادات ادارية متميزة لكنهم يحتاجون إلى الفرصة لاثبات كفائتهم.