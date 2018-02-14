شل: مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا لتسويق الغاز

زيوت شل

نسمة بيومي وعمر سالم



قال جاسر حنطر – نائب رئيس شركة شل مصر، إن مصر لديها مقومات تجعلها مركزاً لتسويق الغاز، فالأمر لا يقتصر على بنية تحتية واكتشافات جديدة بل لابد من تغيير اللوائح والقوانين وهو ما يتم حالياً من خلال إقامة كيان مستقل لتنظيم سوق الغاز وربما ترون أننا سنصبح أكبر سوق للغاز قريباً وهو ما سيؤدى بدوره إلى ضخ استثمارات كبرى فى قطاع البحث والاستكشاف.



وأضاف خلال كلمته بمؤتمر إيجبس للبترول والغاز، أن الشركة واجهت خلال الأعوام الماضية تحديات فى مجال الطاقة البشرية كى نصبح مؤهلين لمواجهة السوق وهو ليس خياراً إنما ضرورة فلابد من المضى قدما فى هذا البرنامج، لدينا تدفقات فى انتاج الغاز وهو ليس أمرا بسيطا ولكنه يحدث الآن بالفعل، هناك لوائح جديدة فى طريقها للإصدار وهى مجرد البداية.



واوضح أن البرنامج يعد مرحلة لابد من المرور بها وما يتم تنفيذه فى الطاقة البشرية أمر جيد ويحتاج إلى الوقت ومن الضرورى أن نوضح أهمية الدعم الذى يلقاه البرنامج من الوزارة إلى جانب اهتمام الشركات العالمية به، وفى شركة شل شاهدنا هذا التحول فى عدة دول ونحن سعداء بوجود هذا الحوار وتبادل الرؤى بين الحكومة والشركاء، إن هذا البرنامج يخلق مناخا يرحب بالتغيير.



وأضاف حنطر أن شل لديها برنامج مماثل يسمى "جاهزين للمستقبل" وبدأنا تغيير القيادات فى بعض المشروعات المشتركة لتتناسب والتحديات المستقبلية وهو مشروع جاد وليس أمراً سهلاً.



ولفت الى أن قطاع البترول فى مصر كانت له الريادة فيما يتعلق ببرنامج تطوير القطاع وعلى الأخص تنمية رأس المال البشرى، لأنه رائع ويفتح فرصا جديدة أمام العاملين، فيما يتعلق بتحرير السوق من وجهة نظر اقتصادية ومحلية فهو أمر جيد أن يصبح السوق مفتوحاً ويتمتع بشفافية ومصداقية.



لا شك أن مصر لديها مواهب وكفاءات متميزة فى الطاقة البشرية وتصدرهم للخارج ، فقط علينا استغلالهم محلياً والدعم الذى يمكن أن تقدمه الشركات العالمية فى هذا البرنامج هو تقديم البيانات الخاصة بالدول التى مرت بهذه المرحلة ونحن ملتزمون بدعم هذا البرنامج فى عدة مجالات الاتفاقيات والتنمية البشرية ونقل التكنولوجيا وتوفيرها فى كافة مجالات الصناعة والاهم هو الاستمرار فى مرحلة التشاور والحوار المتبادل بين القطاع والشركاء.



وقال إن من أهم الأمثلة على كفاءة أداء العمالة المصرية بالخارج، شركة بتروجت التى قامت بمشروعات كبرى ناجحة خارج مصر وهو ما يؤكد التنافسية بين الشركات المصرية والعالمية على المشروعات فى الخارج ويتم ذلك عند اختيار قيادات وعمالة جيدة.