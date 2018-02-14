بيكر هيوز توقع عقدا مع بتروجيت بمليار جنيه

بتروجيت

عمر سالم:



أعلنت شركة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك والمدرجة في بورصة نيويورك بالرمز BHGE ، اليوم عن توقيع عقد بحوالي مليار جنيه مصري مع شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية "بتروجت" لتوسيع نطاق الإمكانات الصناعية الحالية في مجال النفط والغاز بين الشركتين.



وسيسمح العقد لشركة بتروجت بتوفير خدمات التصنيع لعمليات التنقيب عن النفط والغاز من المنبع في مصر، بما في ذلك تصنيع وبناء واختبار الهياكل الثقيلة والمكونات لنظام الإنتاج تحت سطح البحر لحقل غاز "ظهُر"الواقع في البحر المتوسط والذي مُنح لشركة BHGE العام الماضي.



وبهذه المناسبة، صرّح المهندس وليد لطفي مصطفى، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بتروجت: "نفتخر بالمشاركة معBHGE الشركة الرائدة عالميا في توفير تقنيات وخدمات النفط والغاز المتقدمة، و الذي يدمج معرفة بتروجت الواسعة بالأسواق المحليّة لمصر والشرق الأوسط وأفريقيا مع التكنولوجيا العالمية لشركة.BHGE ومن خلال تعزيز هذه الشراكة، سنواصل مشاركتنا في تطوير الحلول والقدرات المحلية المطلوبة لتمكيننا من الاستجابة لاحتياجات السوق المحلية والعالمية، مع التحسين المستمر لجودة الخدمة التي نقدمها لعملائنا".



يؤكّد العقد التزام BHGE لزيادة القيمة للشركات المحلية، وتطوير الفرص التوظيفية لأصحاب الكفاءات وتحسين قدرات التصنيع في البلاد، وخصوصا من حيث الجودة، ووقت التسليم والتكلفة. كما يدعم العقد أيضًا تنمية الصادرات، مع إمكانية خدمة الأسواق الأخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.



من جانبه، قال أيمن خطاب، نائب رئيس بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك لمنطقة جنوب الخليج وشرق أفريقيا: "تماشياً مع رؤية مصر 2030 وبرنامج التحديث الذي تنفذه وزارة البترول، تدعم بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك البلاد لتحقيق أهدافها والوصول إلى التنافسية العالمية لتصبح مركزًا مهمّاً للنفط والغاز في المنطقة، حيث تمتلك مصر ثروة من رأس المال البشري إضافةً إلى الإمكانات الفنية الضخمة. ومن خلال تطوير حقل "ظُهُر" وشراكتنا مع بتروجت، يمكننا تطوير المعرفة المحلية وخلق فرص عمل لدعم النمو الصناعي والاقتصادي في البلاد.



وقال غراهام جيليز، نائب الرئيس لأنظمة الإنتاج تحت البحار لشركة BHGE: "من خلال دمج الخبرة في نظم تحت سطح البحر وخبرة بتروجت الواسعة في التصنيع ، نحن قادرون على غرس القدرة ذات المستوى العالمي لضمان نجاح هذا المشروع التاريخي. ويوضح نموذج الشراكة إمكانياتنا من تحقيق مكاسب فعالة عبر إنجاح المرحلة الثانية من مشروع "ظهُر" وكذلك سلسلة أوسع من إمدادات النفط والغاز".



وتستند هذه الاتفاقية إلى شراكة "جنرال إلكتريك" الطويلة الأمد مع "بتروجت"، التي شهدت العمل بين الشركتين معا لتصنيع وحدات الضّخ المصنّفة من API والمعتمدة من شركةBHGE . وقد تم تصنيع هذه الوحدات وتجميعها في ورشة عمل بتروجت في إدكو بالإسكندرية، حيث تم تجميع أكثر من 1170 وحدة حتى الآن.