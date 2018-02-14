جنرال موتورز تغلق أحد مصانعها بكوريا الجنوبية ضمن خطة إعادة هيكلة

جنرال موتورز

خالد بدر الدين



تعتزم شركة جنرال موتورز، أكبر منتجة للسيارات فى الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق أحد مصانعها الأربعة فى كوريا الحنوبية لتوفير 850 مليون دولار ضمن برنامج إعادة هيكلة لتقليل خسائرها فى رابع أكبر اقتصاد فى قارة آسيا.



وذكرت وكالة رويترز أن شركة جنرال موتورز ستقرر فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة مستقبل أنشطتها الباقية فى كوريا الجنوبية وستجرى مباحثات مع الحكومة ووالنقابات العمالية لتحديد نسبة خفض التكاليف وتحقيق أرباح.



ويقول دان أمان، رئيس جنرال موتورز، إن الوقت ليس فى صالح الشركة الأمريكية وإنها يجب أن تتصرف بأسرع ما يمكن بعد أن تكبدت خسائر صافية من عملياتها فى كوريا الجنوبية بلغت أكثر من 1.9 تريليون وان ( 1.8 مليار دولار) خلال الفترة من عام 2014 إلى عام 2016.



ويأتى قرار جنرال موتورز كأحدث إجراء تتخذه الشركة الأمريكية لاستعادة أرباحها من المبيعات بعد أن ابتكرت منذ عام 2015 وسائل جديدة لتشجيع الأسواق غير المربحة ومنها دول فى أوروبا وآسيا وأستراليا وروسيا وجنوب أفريقيا على تحقيق أرباح.



والمصنع الذى ستغلقه جنرال موتورز يقع فى مدينة جونسان جنوب غرب سيول عاصمة كوريا الجنوبية ويعمل فيه 2000 عامل من إجمالى 16 ألف عامل فى مصانع جنرال موتورز فى كوريا الجنوبية، ولكنه لم ينتج العام الماضى سوى %20 فقط من إجمالى طاقته الإنتاجية، بينما أنتجت المصانع الثلاثة الباقية حوالى 485 ألفا و400 سيارة فى عام 2017 منها موديلات شيفروليه وكاديلاك ويتم تصدير %50 منها خارج كوريا الجنوبية.



ويملك بنك التنمية التابع لحكومة كوريا الجنوبية %17 من فرع GM كوريا بينما تملك شركة جنرال موتورز الأمريكية %77 من أنشطتها الكورية الجنوبية وتملك شركةSAIC موتور الشريك الصينى الرئيسى لجنرال موتورز %6.



وتضع جنرال موتورز مون جاى إن رئيس كوريا الجنوبية فى موقف حرج لأنه تعهد بتوفير المزيد من فرص العمل وتقديم ضمان اجتماعى للعمال ضمن أولوياته فى السياسة الاقتصادية، ولكنه لم ينفذ ذلك لدرجة أن صناع القرار انتقدوا إدارته بسبب فقد العمال وظائفهم نتيجة استراتيجية الشركة الأمريكية التى ستقوم بتسريح العمال بعد إغلاق مصنعها فى كوريا الجنوبية.



وأعلنت حكومة كوريا الجنوبية عن أسفها لقرار جنرال موتورز الأحادى الذى اتخذته إدارة الشركة الأمريكية لإلغلاق مصنعها بدون التشاور مع نظيرتها الكورية الجنوبية التى كانت تريد الفرع المحلى GMكوريا، أن يشارك فى خطة إعادة الهيكلة.



ولكن شركة جنرال موتورز أكدت أن الوفورات التى ستتحقق من إغلاق المصنع والتى ستبلغ 850 مليون دولار، ستستخدمها فى سداد تكاليف إعادة الهيكلة ومنها دفع 375 مليون دولار نقدا لتعويض العمال والموظفين الذين سيتم تسريحهم.



وكانت كوريا الجنوبية تحتل مراكز التصدير منخفضة التكاليف للشركة الأمريكية منذ سنوات طويلة لدرجة أنها تنتج حوالى %20 من إنتاج جنرال موتورز على مستوى العالم ولكن الارتفاع الشديد فى تكاليف العمال وضعف الطلب على موديلات السيدان والاستثمارات الضخمة فى الصين أدت إلى تقليص منافسة الشركات الكورية الجنوبية.



وتوقفت جنرال موتورز فى السنوات الأخيرة عن إنتاج موديلاتها فى أستراليا وإندونيسيا كما نفذت برنامج إعادة هيكلة مكثفا فى تايلاند، علاوة على أنها خفضت جهودها لبيع سيارات فى الهند وحولت مرافقها التصنيعية هناك إلى مركز تصدير.



وأدى أيضًا قرار جنرال موتورزبالخروج من الأسواق التى لا تحقق فيها أرباحا إلى تفاقم مشاكل GM كوريا التى كانت تنتج العديد من موديلات شيفروليه لهذه الأسواق والتى كانت الشركة الأمريكية تنتجها سابقا فى أوروبا، كما أن هبوط المبيعات من الموديلات الصغيرة فى السوق الأمريكية ساعد على ضعف الطلب على شيفروليه التى تنتجها المصانع فى كوريا الجنوبية.