كيان إيجيبت تبدأ تصدير سيات وسكودا

سكودا

❐ نجار: افتتاح مركز العلامة التشيكية المتكامل فى أغسطس.. والتخطيط لبيع 2000 سيارة

❐ تسليم أولى «كودياك» بحلول يونيو.. وتقديم «كاروك» خلال «أوتوماك فورميلا»

❐ إعادة تفعيل «فولكس فاجن» للشاحنات الخفيفة بمحركات غاز طبيعى

❐ استمرار تراجع أداء السوق.. وتوقعات بتخارج علامات تجارية



شريف عيسى



كشف رجل الأعمال كريم نجار، رئيس مجلس إدارة «كيان إيجيبت» للتجارة والاستثمار، والمدير التنفيذى لشركة «المصرية وأوتوموتيف»، وكلاء سيارات سيات وسكودا وفولكس فاجن وأودى، عن انتهاء أعمال التجهيزات بالمنطقة الحرة للشركة بالإسكندرية، تمهيداً لبدء عمليات بيع وتصدير طرازات سيات وسكودا للأسواق المجاورة، باستثمارات 14 مليون جنيه.



وأشار نجار لـ«المال»، إلى أنه من المتوقع وصول الدفعة الأولى من السيارات خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدا ًلبدء عمليات التصدير فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن عمليات التصدير ستكون لدولتى ليبيا والسودان، على أن يتم التوسع فى بعض الدول الأفريقية فيما بعد.



وأوضح أن «كيان إيجيبت» تسعى لإتمام التجهيزات الخاصة بمركز «سكودا» المتكامل، والذى يضم صالة لعرض السيارات، ومركزا لخدمات ما بعد البيع والصيانة، ومنفذا لبيع قطع الغيار، بمنطقة أبو رواش بالجيزة، والمقرر افتتاحه رسمياً بحلول أغسطس المقبل.



ولفت إلى أنه على مدار الشهور الخمسة الماضية منذ الإعلان عن طرح سيارات سكودا، تمكنت «كيان» من بيع 560 سيارة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تزايد الطلب على طرازات العلامة التشيكية بالتزامن بدء تسليم كودياك، والتى تعد أول سيارة رياضية متعددة الاستخدمات SUV، متوقعاً أن يتم تسليم الدفعات الأولى منها بحلول يونيو المقبل.



وكشف نجار عن عزمه طرح سكودا كاروك، والمنتمية لفئة السيارات كروس أوفر، خلال فاعيات الدورة الخامسة والعشرين من معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك – فورميلا»، والمقرر انطلاق فاعلياته خلال سبتمبر المقبل.



تجدر الإشارة إلى أن نجار يخطط لضح استثمارات بقيمة 100 مليون جنيه لكل من سيات وسكودا خلال العام الحالى، كما أنها تخطط لطرح سيات أرونا والمنتمية لفئة كروس أوفر خلال الربع الثانى من العام.



وأضاف أن كيان تخطط لبيع 3000 سيارة من طرازات سيات سكودا بنهاية 2018، بالتزامن مع الطرازات الجديدة المستهدف طرحها، بواقع 1000 سيارة لسيات، و2000 وحدة لسكودا.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستتم إعادة تفعيل وكالة فولكس فاجن للشاحنات الخفيفة، فى ظل المفاوضات الحالية لتوريد شحنات مدعومة بمحركات تعمل بالغاز الطبيعى، كاشفاً عن استهدافه تسليم 200 وحدة خلال 2018، مشيراً إلى إعادة تقديمها خلال أتوماك – فورميلا المقبل.



وأشار إلى أن فولكس فاجن تستهدف تقدم طرازين جديدين بالسوق المحلية، وهما TRoc، وأرتيون، خلال شهر سبتمبر المقبل.



وتابع: تستهدف المصرية وأوتوموتيف بيع 2000 سيارة من فولكس فاجن، و1000 سيارة من العلامة الفاخرة أودى بنهاية العام.



وأكد مشاركته بفاعليات معرض أوتوماك – فورميلا بالعلامات الخمس المملوكة له، وهى: فولكس فاجن، وأودى، وسيات، وسكودا، وفولكس فاجن للشاحنات الخفيفة.



وتوقع أن تستمر حالة الركود فى أداء مبيعات السوق الإجمالية خلال العام الحالى، خاصة مع استمرار ارتفاع اسعار الفائدة، وتأجيل تطبيق الخفض الجمركى على السيارات الأوروبية والذى تسبب فى إحداث حالة من الارتباك للسوق بصفة عامة والتوكيلات الأوروبية بصفة خاصة، بالإضافة إلى استمرار حالة إحجام العملاء عن الشراء بعد قرار التعويم.



كما أوضح أن عددا من العلامات التجارية تعانى العديد من الأزمات، مما قد يتتسب فى تخارج العديد من الوكلاء والعديد من العلامات من سوق السيارات.