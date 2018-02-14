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رياضة
أبطال أوروبا.. معركة تكسير عظام بين الريال وسان جيرمان
الأربعاء 14 فبراير 2018 01:08 م
أبطال أوروبا.. معركة تكسير عظام بين الريال وسان جيرمان
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أبطال أوروبا.. معركة تكسير عظام بين الريال وسان جيرمان
- صلاح يبحث مع ليفربول عن فوزه الأول على بورتو
على المصرى
يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو"، قمة لقاءات دور الستة عشر، باحتضانه لمباراة ريال مدريد الإسبانى وباريس سان جيرمان الفرنسى، فى اليوم الثانى لمنافسات الدور ثمن النهائى، وتم تعيين الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي لقيادة المباراة تحكيميا.
ويعتبر التشامبيونز ليج بمثابة طوق النجاة لريال مدريد حامل اللقب آخر موسمين، والذي يسعى للحفاظ عليه وحصد الكأس الـ13 في تاريخه، خاصة وأن هذا اللقب بات الوحيد تقريبا الذي تنافس عليه كتيبة الفرنسي زين الدين زيدان بالنظر لفارق النقاط الكبير مع الغريم الأزلي برشلونة متصدر الدوري الإسباني الذي يحمل الميرينجي لقبه، وكذلك بعد توديعها بطولة كأس الملك التي تأهل البرسا لنهائيها أمام إشبيلية.
ويضع ريال مدريد، الذي يسعى لبلوغ ربع النهائي للمرة الثامنة على التوالي، آماله على نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الهداف التاريخي للتشامبيونز ليج والذي يعد هداف النسخة الحالية أيضا بتسعة أهداف.
فى المقابل، يخوض باريس سان جيرمان ثمن النهائي للمرة السادسة، علما بأنه فشل في تجاوز هذا الدور آخر عامين، وعانى البي إس جي العام الماضي، بعدما كان ضحية أكبر انتفاضة في تاريخ دوري الأبطال، إذ سقط أمام برشلونة إيابا (6-1) بعدما كان قد فاز بالذهاب برباعية نظيفة.
وتصب الأرقام بشكل واضح في صالح ثلاثي الـ"بي إس جي" الذين سجلوا 74 هدفا هذا الموسم مقابل 38 سجلها مثلث هجوم الريال الذي لم يكتمل سوى في المواجهات الأخيرة التي كانت شاهدا على عودة التوهج الهجومي للنجم البرتغالي.
لكن فريق العاصمة الفرنسية أقوى من العام الماضي بعدما عزز صفوفه بالبرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي، ليشكلا بجانب الأوروجوائي إدينسون كافاني ثلاثي هجوم خطير، كما ان الفريق ينفرد بصدارة الدوري الفرنسي حاليا.
وفى المباراة الأخرى، يستضيف بورتو البرتغالى، نظيره ليفربول الإنجليزى، على ملعب "الدراجاو"، علما بأن الفريق صاحب الملعب والجمهور، لم يتمكن قط من الصمود أمام الريدز، حيث سقط أمامه في أربع مباريات سابقة، ويعد بلوغ ربع النهائي تحديا للفريقين، فلم يصل بورتو لهذا الدور منذ موسم 2014-2015، أما فريق المدرب يورجن كلوب فتأهل لثمن النهائي لأول مرة منذ تسع سنوات.
ومع عدم وضع الفريق ضمن المرشحين بقوة للفوز باللقب، لا يمكن استبعاده بشكل قاطع من دائرة الترشيحات خاصة مع اعتماده على الثنائي الهجومي المتألق والمكون من النجمين الدوليين المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو اللذين يقدمان مستويات رائعة في الموسم الحالي.
وعاد ليفربول للمشاركة في دوري الأبطال هذا الموسم للمرة الثانية فقط منذ 2009 ، وتصدر الفريق مجموعته في الدور لأول للبطولة كما يحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي حاليا، وأسفر أسلوب الفريق في الضغط الهائل على منافسيه والسرعة في الهجوم عن 61 هدفا في 27 مباراة خاضها الفريق بالدوري الإنجليزي حتى الآن. وجاء 34 من هذه الأهداف خلال مباريات الفريق خارج ملعبه.
وفي مشاركات الفريق بمختلف البطولات هذا الموسم ، سجل صلاح 29 هدفا مقابل 20 هدفا لفيرمينو حيث نجح الثنائي في التغلب على دفاع الفرق المنافسة داخل وخارج ملعب ليفربول، ويأتي إجمالي رصيد صلاح وفيرمينو سويا (49 هدفا) في المركز الثاني فقط بقائمة أفضل خطوط الهجوم لليفربول على مدار تاريخ النادي حيث يأتي خلف الرصيد الذي سجله الثنائي لويس سواريز ودانيال ستوريدج للفريق في موسم 2014/2013 والذي بلغ 55 هدفا.
ويتبقى حاليا نحو ثلث الموسم مما يعني أن الثنائي صلاح وفيرمينو يمكنهما تحطيم رقم سواريز وستوريدج دون عناء كبير، ورغم انتقال البرازيلي فيليب كوتينيو إلى برشلونة الإسباني ، يمتلك ليفربول خيارا هجوميا آخر يتمثل في السنغالي الدولي ساديو ماني، ويشكل الثلاثي المكون من صلاح وفيرمينو وماني خطا هجوميا يثير غيرة الفرق الأخرى.
ويبحث صلاح عن هدفه الأول في الشباك البرتغالية عندما يقابل بورتو، حيث التقى صلاح الأندية البرتغالية في 6 مباريات سابقة، بواقع مباراتين ضد بورتو، و4 مباريات ضد سبورتينج لشبونة، ولم يكن سجله التهديفي متميزاً، حيث غاب عن هز الشباك في الست مباريات، وحقق الفرعون المصري الفوز في 3 مباريات ، بينما خسر في مباراة وحيدة وتعادل في مباراتين ، ولم يسجل أي هدف، ولكنه ساهم في صناعة 3 أهداف خلال تلك المباريات.
وسجل الدولى المصرى محمد صلاح، 6 أهداف مع فريقه الإنجليزى خلال هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ويتخلف بفارق ثلاثة أهداف فقط، عن البرتغالى كريستيانو رونالدو، أيقونة ريال مدريد، متصدر جدول هدافى التشامبيونزليج برصيد 9 أهداف.
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