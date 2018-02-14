تحركات متباينة لصناديق الاستثمار للأسبوع الثالث على التوالى

البورصة المصرية

أحمد على



سيطر التباين على أداء وتحركات وثائق صناديق الاستثمار للأسبوع الثالث على التوالى، بضغط من تعرض الأسهم القيادية بمؤشر البورصة الرئيسى «EGX30» لعمليات جنى أرباح، مما ساهم فى عدم نجاح «صناديق الاستثمار» فى الصعود الجماعى.



وأنهت البورصة الأسبوع الماضى، على هبوط جماعى، وتراجع «EGX30» بنسبة %1.1، ليغلق عند 14921نقطة، وانخفض «EGX70» بـ %2.58، ليغلق عند 848 نقطة، و« EGX100 »، الأوسع نطاقًا %1.53 مسجلاً 2025 نقطة.



ونجحت فئة الصناديق النقدية فى تحقيق صعود جماعى، عقب تباين أداء أعضائها خلال الأسبوع قبل الماضى، والذى فقدت فيه ارتفاعها الجماعى لأول مرة منذ 4 أسابيع أنذاك.



جدير بالذكر أن صناديق الاستثمار، تقوم بتوزيع توزيعات نقدية على حاملى الوثائق، مما يتسبب فى انخفاض قيمة الوثيقة بحجم التوزيع، ومن ثم تجدر الإشارة إلى أن بعض الصناديق قد يظهر انخفاض أدائها الأسبوعى بنسبة كبيرة.



وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 8.8 مليار جنيه، ليغلق عند 852.5 مليار، مقارنة بـ 861.3 مليار سجلها خلال الأسبوع السابق له، بهبوط %1، وتراجع إجمالى قيم التعاملات إلى 7.4 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقابل 8.8 مليار للأسبوع قبل الماضى.



واستحوذ المصريون على %64.79 من تعاملات السوق، مقابل %27.36 للأجانب، و%7.85 للعرب، الذين سجلوا صافى شراء 753.96 مليون جنيه و97.41 مليون على التوالى.



وعلى جانب آخر، اقتنصت المؤسسات %60.21 من إجمالى تعاملات السوق، بصافى شراء 222.58 مليون جنيه، فيما نفذ الأفراد 39.79 % من التعاملات.



وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق «جمان» بفئة الأسهم أعلى

معدل عائد استثمارى، خلال الأسبوع الماضى بلغ %1.84 بقيمة 225.8 جنيه للوثيقة.



«تكامل» يعود لصدارة «المتوازنة»



تصدر صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» قائمة فئة الصناديق المتوزانة، خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ ارتفع بنسبة %1 بقيمة 177.17 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 175.41 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وفى المركز الثانى، جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بنسبة صعود %0.48 بقيمة 12.90 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا: صندوق بنك كريدى أجريكول الثقة، بنسبة ارتفاع فى قيمة وثيقته %0.14 بقيمة 240.03 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسي» بارتفاع %0.08 بقيمة 249.07 جنيه.



فيما هبط باقى أعضاء فئة صناديق المتوازنة، وجاء صندوق بنك مصر الأول كأقل الهابطين بتراجع %0.08 بقيمة 208.33جنيه، وتلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بتراجع %0.70 بقيمة 321.96 جنيه.



و فى المركز السابع، سجل البنك الأهلى الأول حضوره بهبوط %1.18 بقيمة 42.55 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق مصر الخير المتوازن بـ %4.09 بقيمة 23.19 جنيه.



«شيلد» فى مقدمة ارتفاعات «الأسهم» بنسبة %10.69



نجح صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى بنسبة صعود %10.69 بقيمة 240.56 جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا : صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» بارتفاع فى قيمة وثيقته %1.49 لتسجل 16.126 جنيه.



وفى المركز الثالث، حضر صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC » بصعود فى قيمة وثيقته %1.16 لتسجل 277.55 جنيه، ورابعًا: جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير» بارتفاع %0.72 فى قيمة وثيقته التى بلغت 238.98 جنيه، وخامسًا : صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين بارتفاع %0.64 لتسجل وثيقته 347.37 جنيه.



وضمت قائمة الهابطين نحو 12 صندوقا، كان أكثرها هبوطًا صندوق بنك مصر إيران بنحو %1.31 بقيمة 637.63 جنيه للوثيقة، وأقلهم هبوطًا صندوق بنك مصر الثانى، بنحو %0.08 بقيمة 12.87 جنيه للوثيقة.



«جمان» يتصدر أداء «النقدية»



تصدر صندوق بنك البنك العربى الأفريقى «جمان» ارتفاعات الصناديق النقدية، بصعود لقيمة وثيقته %1.84 بقيمة 225.84 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 221.77 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وخلفه جاء صندوق بنك القاهرة النقدى الثانى، بصعود %0.31 مسجلا 22.31 جنيه للوثيقة، وبالنسبة نفسها جاء صندوق التجارى الدولى أصول بقيمة 318.49 جنيه، ومعه صندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بقيمة 22.91 جنيه.



وفى المركز الثالث، جاء صندوق بنك بلوم مصر بصعود %0.30 بقيمة 227.12 جنيه للوثيقة، ورابعًا : حل بنسبة ارتفاع %0.29 كل من صندوق بنك مصر النقدى، وبنك التعمير والإسكان «موارد» وصندوق بنك الأهلى الرابع.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بـ %1.58 لتسجل 17.95 جنيه لتحتل صدارة ارتفاعات الدخل الثابت، تلاه صندوق بنك القاهرة الثابت بصعود %1.13 بقيمة 166.74 جنيه، وخلفه ثالثًا : صندوق صندوق البنك العقارى العربى «المصري» بـ %1.12 بقيمة 162.95 جنيه للوثيقة، ورابعًا : «البنك التجارى الدولى»ثبات«بـ %1.05 مسجلة 202.26 جنيه، وخامسًا : صندوق البنك الأهلى الثامن بارتفاع %0.25 بقيمة 1439.67 جنيه للوثيقة.



«هلال» على قمة «الإسلامية»



صعد صندوق «بنك الاستثمار العربى هلال» لصدارة فئة الصناديق الإسلامية بارتفاع فى قيمة وثيقته %1.03 لتسجل 203.7 جنيه، وحل خلفه صندوق بنك فيصل الإسلامى بـ %0.89 بقيمة 138.83جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق بنك فيصل الإسلامى - التجارى الدولى «أمان» بارتفاع %0.85 بقيمة 107.55 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، صعد صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بــ 0.18 % بقيمة 187.15 جنيه، فيما هبط صندوق بنك البركة مصر المتوازن، بـ %1.56 بقيمة 106.31 جنيه للوثيقة.



أداء مستقر نسبيًا لتحديد الأصول و«ضمان رأس المال» وثبات «الأجنبية»

صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، لتسجل %0.74 لوثيقة الشركة العربية المصرفية الدولية 1 ما قيمته 216.3 جنيه، مقارنة بـ 214.71 للأسبوع قبل الماضى، وسجلت وثيقة صندوق الشركة العربية المصرفية 2 صعودا %0.73 بقيمة 736.56 جنيه، مقارنة بـ 731.21 فى الأسبوع قبل الماضى.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، صعود وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار، بقيمة 11.456 دولار بارتفاع %0.0524، وهبطت وثيقة مصر النقدى اليورو بنسبة 0.006 % لتسجل 10.960يورو.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬

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- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬

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- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬

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- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬