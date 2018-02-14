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بنـــوك
البنوك تدعم عيد الحب بخصومات على البطاقات الائتمانية
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:34 م
عيد الحب
أخر الأخبار
عيد الحب
سهير محمد
دأبت البنوك على التواجد فى كل المناسبات الاجتماعية لتنشيط استخدامات بطاقات الائتمان والخصم المباشر فى الشراء وعلى رأسها عيد الحب الذى تنشط فيه مبيعات الهدايا المختلفة.
ويقدم بنك كريدى اجريكول عروض و خصومات على جميع البطاقات المدينة والائتمانية تصل الى 50% على مشتريات بمناسبة عيد الحب والتى تمتد الى 14 فبراير على ماركات مثل Lazurde، Flower Power، Baraka، C&CO بخصومات من 10% إلى 50%
أما البنك التجاري الدولي فيقدم لعملائه خصومات على البطاقات الائتمانية والخصم المباشر.
لشراء الهدية المثالية بمناسبة عيد الحب حتى 14 فبراير وتقدم خصومات تصل الى 40% فى اشهر المتاجر والفنادق ومنها خصم يصل إلى 40% من داماس وخصم بنسبة 40% من جولي للبصريات،
وخصم بنسبة 20% من Diamond Land ، وخصم بنسبة 15% من TheGiftery.com (على البطاقات البلاتينية فقط) عند استخدام بروموكود "CIBV1815" وخصم 10% على بقية البطاقات الائتمانية عند استخدام بروموكود "CIBV1810"
وقسيمة شراء بخصم 10% تستخدم في الزيارة القادمة وخدمة انتظار السيارات مجانًا في Saigon Restaurant & Loung بفندق فيرمونت نايل سيتي*
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وخصم 10% في مطعم باب الشرق وهدية مجانية لدخول النادي الصحي بفندق Nile Ritz Carlton
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