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سيـــاســة
مجلس الوزراء: الوطن باق والإرهاب إلى زوال
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:22 م
العملية الشاملة سيناء 2018
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العملية الشاملة سيناء 2018
على خلفية إشادته بالعملية الشاملة سيناء 2018
المال- خاص
أشاد مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بالنجاحات المشرفة التي يحققها أبناء مصر من رجال القوات المسلحة والشرطة، ضمن إطار العملية الشاملة للقوات المسلحة "سيناء 2018"، معرباً عن تطلع الوطن بعين الفخر والإعزاز لتضحياتهم الغالية ذوداً عن استقرار الوطن وأمن أبناءه.
وأكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تواصل من خلال عملية "سيناء 2018" جهودها المخططة لمكافحة الإرهاب الأسود، والقضاء على عناصره الآثمة، وتقويض قدرته على التحرك والتهديد، وتطهير الوطن من كافة البؤر الإرهابية، وتأمين الحدود البرية والساحلية للبلاد.
وأوضح أن الدولة تقف بكافة إمكاناتها بما يمكن قوات مكافحة الإرهاب من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعملية المجابهة الشاملة، في الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن العملية الشاملة "سيناء 2018"، تبعث برسالة إلى العالم أجمع مفادها أن مصر تتصدى لخطر الإرهاب الذي لا يهددها وحدها، فهو يعادي الحياة والسلام، ولا يتوقف عند الحدود والأوطان، ويتجاوز بأفعاله الآثمة كافة الأعراف والأديان السماوية، مشدداً على أن الوطن باقٍ والإرهاب إلى زوال.
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