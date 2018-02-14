انطلاق الاجتماع الأسبوعي للحكومة

شريف إسماعيل صورة بعد رحلة العلاج

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بدأ مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إضافة إلى استعراض مجموعة من التقارير المتعلقة بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين ومشروعات القوانين ذات الأولوية طبقا للأجندة التشريعية دعما للتعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.



ووفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط، يستكمل مجلس الوزراء مناقشة العديد من الموضوعات والقرارات الوزارية المهمة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات



ويناقش الاجتماع الإجراءات الخاصة باستمرار توفير السلع الأساسية بالكميات والأسعار المناسبة على مستوى الجمهورية ومتابعة تنفيذ المشروعات القومية المختلفة بالمحافظات إلى جانب تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.

