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تأميـــن
مصر للحياة تجدد التأمين الطبي على العاملين بالقابضة للتشييد
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:10 م
أحمد عبد العزيز رئيس مصر لتأمينات الحياة
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أحمد عبد العزيز رئيس مصر لتأمينات الحياة
الشاذلى جمعة:
جددت شركة "مصر لتأمينات الحياة" عقد التأمين الطبى الجماعى على العاملين بالشركة القابضة للتشييد والشركات التابعة لها عبر التفاوض المباشر.
كشف الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لـ"مصر لتأمينات الحياة" أن عدد المشتركين فى العقد حوالى 10 آلاف عميل و يبلغ الحد الأقصى للتغطية للعامل الواحد 70 ألف جنيه سنويا.
وأضاف عبد العزيز أن العقد يغطى العلاج بالمستشفيات والعمليات الجراحية وكذلك إجراء الفحوص التشخيصية والمعملية بمعامل التحاليل ومراكز الأشعة وتضم أيضا صرف الأدوية وعلاج الأسنان بجانب العلاج الطبيعى وكذلك النظارات وعلاج الحالات الحرجة والأمراض المزمنة، حيث تتعاقد الشركة مع أكثر من 3000 مقدم خدمة على مستوى الجمهورية تشمل كبرى المستشفيات والصيدليات ومراكز الأشغة ومعامل التحاليل والبصريات ومراكز العلاج الطبيعى.
والأمراض المزمنة هى أمراض تدوم فترات طويلة وتتطوّر بصورة بطيئة عموماً ، وتأتي الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والأمراض التنفسية المزمنة والسكري.
والحالات الحرجة هى الحالات التى تهدد حياة الإنسان، وتكون محددة بدقة، حتى أنها تغير نمط الحياة جذريا بعد استقرار الحالة على العلاج مثل الأزمة القلبية والجلطة (بكل أنواعها) وعمليات القلب المفتوح وكذلك قساطر القلب التشخيصية وحروق الدرجة الثالثة والالتهاب السحائى البكتيري بجانب العناية المركزة لمدة أقصاها 10 أيام وجراحات شرايين القلب والاورطى والسرطان (العلاج الجراحى).
وأوضح أن شركته حققت 50 مليون جنيه أقساط فى فرع الطبى خلال الربع الثانى، لافتا إلى أن نجاح شركته فى تجديد العقد بما تملكه من خبرة كبيرة حيث مليون عميل فردى و1000 مؤسسة تضم 4 ملايين عميل تأمين جماعى ولديها 163 فرعا على مستوى الجمهورية بجانب جهاز تسويق وإداريين وفنيين يتجاوز عددههم 4900 عامل.
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