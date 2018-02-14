أمان جروب تدرس تصنيع كاميرات مراقبة محليا

عمرو طه شركة أمان

محمود جمال



تدرس شركة «أمان جروب» لحلول الأنظمة الأمنية المتكاملة تصنيع أجهزة كاميرات مراقبة بالسوق المصرية أواخر 2019.



وقال عمرو طه، الرئيس التنفيذى، والعضو المنتدب لـ «أمان» ، إن شركته تعتزم شراء خط إنتاج لدى مصنع «عرب سيكيورتى» للحلول الأمنية وأجهزة الاتصالات بمنطقة أبو رواش الصناعية، من أجل توطين تلك الصناعة عبر الاستعانة بخبرات صينية متخصصة، وجار تحديد التكلفة الاستثمارية للمشروع.



يشار إلى أن «عرب سيكيورتى» بدأت عملها عام 2014، وأسست مصنعا فى أبريل 2017 لإنتاج كاميرات المراقبة وأجهزة تسجيل الكاميرات والبوابات الأمنية، على مساحة 2500 متر مربع فى منطقة أبو رواش الصناعية.



وأوضح «طه» لـ «المال» أن شركته تأسست خلال الربع الأخير من العام الماضى، وتعاقدت مع شركة «يونى فيو» الصينية، لإنتاج كاميرات المراقبة، وتحليل الصور كوكيل لها فى مصر، وتتفاوض أيضا على اقتناص وكالة علامة تجارية أخرى من المنشأ نفسه، خلال النصف الثانى من 2018.



وأضاف أن شركته تسعى إلى تحقيق مبيعات من منتجات الحلول الأمنية بقيمة 4 ملايين دولار سنويا، من خلال التواجد فى السلاسل التجارية الكبرى، ومنافذ التجزئة، وكذلك مواقع التجارة الإلكترونية، ومنها «سوق دوت كوم» و«جوميا».



وتابع أن المنتجات الصينية تستحوذ حاليا على %50 من مبيعات أجهزة كاميرات المراقبة فى مصر، مقارنة بالعلامات الأمريكية والأوروبية واليابانية والكورية، بدليل أن أغلب أجهزة المراقبة المثبتة على مداخل الفنادق، والمستشفيات والوزارات صينية الصنع.



ولفت إلى أن الشركة قامت خلال المرحلة الماضية، بتنفيذ مشروعات لصالح عملاء من قطاعات التشييد، والمستشفيات، وتخطط إلى بناء علاقات تعاون قوية خلال منتصف العام الحالى، مع المؤسسات والهيئات الحكومية فى ضوء التزام الدولة بإستراتيجية التحول الرقمى، من خلال عمل عروض توضح مزايا المنتج أو تشغيل وحدات تجريبية.



وألمح إلى امتلاك «أمان» محفظة متكاملة من منتجات الكاميرات التى تناسب كل الشرائح السعرية، وتدعم أحدث التقنيات التكنولوجية، مثل تكنولوجيا الجيل الرابع للاتصالات« »4G إذ توجد – على سبيل المثال - كاميرات صغيرة على شكل علب السجائر، تحتوى على «كارت ميورى» لتخزين الصور.



يذكر أن «أمان» وكيل أيضا لعدد من الشركات العالمية، فى مجال كاميرات المراقبة والشبكات والأنظمة الأمنية المتكاملة هى TVT، وBtech« وDespa »المتخصصة فى أنظمة الصوتيات.



ويعمل عدد من الشركات المصرية والعالمية فى مجال حلول كاميرات المراقبة والبوابات الإلكترونيات، ومنها «سافران» الفرنسية، و«فالكون» و«HST وDCS » والشركة العربية للحلول المتكاملة و«HTN».