وزير قطاع الأعمال يعقد اجتماعا مع رؤساء شركة مصر القابضة للتأمين

المال ـ خاص:





عقد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع محمد يوسف، رئيس شركة مصر القابضة للتأمين، ورؤساء شركاتها التابعة (مصر للتأمين - مصر لتأمينات الحياة - مصر لإدارة الأصول العقارية)، بحضور السادة رؤساء عدد من البنوك الاستثمارية وشركات إدارة المحافظ المالية المتخصصة، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد على الاستثمارات فى الشركات التابعة لها.

يأتى هذا فى إطار تفعيل ما تمت دراسته خلال الفترة الماضية من أهمية النظر فى المحفظة الاستثمارية لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة، وضرورة استغلالها لتعظيم العائد عليها من خلال الاستعانة بالخبرات المتاحة لدى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول الكبرى.

استهل الوزير الاجتماع بكلمة موجزة حول الهدف المرجو من الاستعانة بخبرات البنوك الاستثمارية فى تعظيم العوائد على محفظة استثمارات مجموعة مصر القابضة للتأمين، مؤكدًا أن هناك إمكانية كبيرة لتحسين تلك المعدلات، خاصة وأن معظم الشركات العاملة فى قطاع التأمين تحقق الجزء الأكبر من أرباحها نتيجة النشاط الاستثمارى.

وقدم رئيس الشركة القابضة عرضًا حول مكونات محفظة الشركات التابعة للشركة القابضة للتأمين، وتلى ذلك الرد على استفسارات السادة الحضور من رؤساء الشركات والبنوك الاستثمارية.

وشدد الوزير على سرعة التواصل مع مجموعة الشركة القابضة للتأمين لوضع تصور بشأن كيفية التعاون وإعداد نطاق العمل الذى سيتم استخدامه فى الإعلان عن رغبة الشركات التابعة فى الاستعانة بالبنوك والشركات الاستثمارية فى إدارة المحفظة، وفقًا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.

ووجه بدوي الشركات التابعة بعقد اجتماعات منفصلة مع تلك البنوك والشركات للتعرف على خبراتها المتنوعة والاستفادة منها، للوصول إلى الكيفية التى تحقق أعلى عائد ممكن على المحفظة الاستثمارية المتاحة لديها.