الحكومة تبحث مع بنوك أوروبية طرح سندات باليورو

خالد بدر الدين

أعلن عمرو الجارحي وزير المالية اليوم الأربعاء أن الحكومة ستبدأ في محادثات مع بنوك أوروبية خلال الأيام القليلة المقبلة من شهر فبراير الجاري لطرح سندات دولية مقومة باليورو

ويتوقع أن تكون القيمة ما بين مليار و1.5 مليار يورو خلال أبريل المقبل.

تأتي تصريحات الجارحي لرويترز بعد ساعات قليلة من بيع مصر لسندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار وأنه قال: "نراقب الأسواق حاليا."

وكانت وزارة المالية أعلنت اليوم إن مصر طرحت سندات دولية قيمتها أربعة مليارات دولار باعت منها سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 5 سنوات بعائد 5.58 % وسندات بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 6.59 % وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 30 عاما بعائد 7.9 %.



