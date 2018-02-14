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اقتصاد وأسواق
الأمم المتحدة تطلق برنامجا لإعادة انتعاش اقتصاد العراق
الأربعاء 14 فبراير 2018 11:41 ص
الأمم المتحدة
أخر الأخبار
الأمم المتحدة
أحمد صبري
قال انطونيو غوتيرس الأمين العام للأمم المتحدة انهم سيطلقون برنامجا جديدا لإعادة الانتعاش للعراق يتم من خلاله مساعدة الاقتصاد العراقي وإزالة الاثار الاجتماعية لمتضرري الحرب ودمجهم، مؤكدا أن هذا البرنامج سيتم العمل عليه في 15محافظة عراقية.
وأضاف فى كلمته باليوم الأخير بالمؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق أن العراق حمي العالم من داعش ويجب مساندته فى النهوض مشددا على ضرورة عمل مصالحة بين اطياف الشعب وازالة الخلاف اضافة الى دمج النساء فى الأعمال .
وانطلقت في الكويت، أول أمس الاثنين، أعمال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق بدعوات للمساهمة بشكل فعال في عملية البناء بعد شهرين من إعلان بغداد "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش" في أعقاب 3 سنوات من المعارك المدمرة.
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