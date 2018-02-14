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أسواق عربية
الكويت تخصص 2 مليار دولار لإعمار العراق
الأربعاء 14 فبراير 2018 11:34 ص
امير الكويت
أخر الأخبار
امير الكويت
أحمد صبري
قال صباح الأحمد أمير الكويت إن بلاده ستقدم مساعدات بـ2مليار دولار لإعادة اعمار العراق ، مليار دولار منها كقروض من صندوق الكويت للتنمية ومليار آخر استثمارات
وأضاف الأحمد في كلمته باليوم الأخير بالمؤتمر الدولي لإعادة اعمار العراق أن هذا المؤتمر يعد اعترافا دوليا بحجم التضحيات التي قدمها العراق فى محاربة داعش مؤكدا أن الجمعيات الخيرية ستشارك فى المساعدات التي ستقدم للإعمار.
وانطلقت في الكويت، أمس الأول الاثنين، أعمال مؤتمر دولي لإعادة إعمار العراق بدعوات للمساهمة بشكل فعال في عملية البناء بعد شهرين من إعلان #بغداد "انتهاء الحرب" ضد تنظيم "داعش" في أعقاب 3 سنوات من المعارك المدمرة.
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