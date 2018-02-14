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سيـــاســة
بيان عاجل حول تعرض طالبات السويس بالجامعات للبلطجة
الأربعاء 14 فبراير 2018 11:26 ص
الانتخابات البرلمانية
أخر الأخبار
الانتخابات البرلمانية
ياسمين فواز:
قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس ببيان عاجل حول تعرض طالبات السويس لأعمال بلطجة.
وأضاف النائب أنه استنادا واعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والماده (197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل حول " تعرض طالبات السويس الجامعيات الاتي يدرسن بالاسماعيلية الى اعمال البلطجة والتهديد بالسلاح الابيض والسباب بعبارات بذيئة يعاقب عليها القانون وذلك لاجبارهم من قبل بعض السائقين والخارجين عن القانون على ركوب سيارات تحمل ارقام الاسماعيلية .
وذلك بدلاً من السيارات الاتي سافرن بهن من السويس وللاسف لم يتحرك ساكناً اي من المسئولين من أمن مواقف السويس ، الامرالذي يشكل جريمة وخطورة على الطالبات خصوصاً وأنهن يسافرن يومياً من أجل تحصيل العلم.
وأضاف النائب "برجاء توجيه " بيان عاجل" لسؤال وزير الداخلية حول الواقعة والتحقيق فيها لخطورتها على الامن العام ولعدم تكرارها خصوصاً وأن الطالبات يسافرن بشكل يومي أثناء العام الجامعي وأطالب باحالة الموضوع الى لجنة "الأمن والدفاع" وذلك أعمالاً للدستور واللائحة.
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