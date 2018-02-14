وصول 8500 طن بوتاجاز لموانئ السويس اليوم الأربعاء

وصول سفينة

نادية صابر:



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة إيكو فرست وعلى متنها 8500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع.



كما يستعد ميناء سفاجا لمغادرة ثلاث سفن وهى مسرة، النوى إكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 393 راكبا و184 شاحنة بضائع و20 سيارة.



كما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن وهى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون إكسبريس وعلى متنهم 342 راكبا و140 شاحنة بضائع و9 شاحنة عفش ركاب و6 سيارة.



ويشهد ميناء نويبع وصول وسفر 907 ركاب وتداول 128 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 188 راكبا و9 برادات و2 تريلا و35 سيارة منها 32 سيارة تصدير.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال 4 سفن وهى برنسيسة، سينا، إيلة بريدج وعلى متنهم 204 راكب و23 برادا و12 تريلا وغادرت أربع سفن وهى برنسيسة، إيلة، سينا، بريدج وعلى متنهم 515 راكبا و55 براد و27 تريلا و1 سيارة.