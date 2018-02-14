الصين تدرس استيراد البصل المصرى

زراعة البصل

❏ محسن البلتاجى: إرسال الملف الفنى للرمان والبطاطس إلى بكين خلال شهرين



الصاوى أحمد



تدرس جمهورية الصين، استيراد البصل المصرى، بناء على طلب رسمى من مجالس وجمعيات التصدير المحلية، بحسب محسن البلتاجى، رئيس جمعية «هيا» لتطوير وتصدير الحاصلات البستانية.



وقال لـ«المال» إن المصدرين، بالتعاون مع وزارة الزراعة، يعدون الملفات الفنية الخاصة باشتراطات تصدير المحصول، فور التجاوب مع الطلب المصرى، وذلك بالتعاون والتنسيق مع عدد من المستوردين الصينيين العاملين فى المجال.



وتستورد الصين من مصر، عدداً من المحاصيل الزراعية، من بينها البرتقال، بكميات بلغت نحو 105 آلاف طن فى أخر موسم، والعنب بكميات محدودة بلغت 27 طنا، لأول مرة الموسم الماضي.



كانت وزارة الزراعة قد أعلنت، مؤخرا، موافقة بكين على استيراد التمور المصرية، بعد دراسة الحجر الزراعى الصينى للملف.



وقال «البلتاجى» إنه سيتم خلال شهرين، الانتهاء من إعداد الملف الفنى لمحصولى البطاطس والرمان، تمهيدا لإرسالها إلى الجانب الصيني.



يشمل الملف الفنى، معلومات حول معايير تنظيم صادرات تلك المنتجات، والآفات الموجودة، ووسائل المكافحة المتبعة، والمناطق المحجرية الخالية من العفن البنى، خاصة فى محصول البطاطس.



وكان تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد كشف أن إجمالى ما تم تصديره خلال عام 2017، بلغ حوالى 4 ملايين، و813 ألفًا، و757 طنا، لمختلف دول العالم، مقارنة بحوالى 4 ملايين، و343 ألفًا، و819 طنا عام 2016، من بينها 800 ألف طن بطاطس، و130 ألف طن رمان، و500 ألف طن بصل مائدة.



وأكد ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، التابع لوزارة الزراعة، أنه يجرى حاليا إعداد منظومة تصدير الجوافة والرمان والبصل، بهدف إلغاء قرارات الحظر الصادرة ضد تلك المنتجات، من دول خليجية، بسبب عدم توافقها مع المعايير العالمية.



وأوضح أن تلك المنظومة، تأتى فى إطار تطبيق الممارسات الجيدة فى الزراعة، وضمان الاستخدام الآمن للمبيدات، وفقا للمعايير الدولية، لضمان نفاذ المنتجات الزراعية المصرية بصورة تحقق العائد من الصادرات.



وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على تطوير منظومة الإرشاد الزراعى، لتحقيق الرقابة المباشرة، وحل المشكلات جذريا.



وأعلن المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ارتفاع قيمة صادرات القطاع خلال «يناير- نوفمبر» من العام الماضى، بنحو %3.4، لتبلغ 1.99 مليار دولار، مقابل 1.93 مليار، خلال نفس الفترة من 2016.