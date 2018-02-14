البرلمان يقر التعديلات النهائية لقانون سوق المال

مجلس النواب

❏ «الصكوك» ترى النور.. وإلغاء «الأسهم لحامله».. وخفض رسوم القيد وتغليظ عقوبات التلاعب

❏ إعلان البنود المنظمة لبورصة العقود الآجلة.. ومنح «الهيئة» الحق فى إلغاء الترخيص

❏ السماح لصندوق حماية المستثمر بتغطية مخالفات الشركات المقيدة



شريف عمر وياسمين فواز



أقر مجلس النواب تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال، نهائيا أمس الثلاثاء، فى حضور كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، ومحمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد رئيس البورصة.

وشملت التعديلات رسوم قيد الأوراق المالية فى البورصة، بواقع 2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة.



وقال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن التصور النهائى شمل تعديل 45 مادة، متوقعاً نشر القانون بصورته الجديدة خلال أسبوعين فى الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية لبدء العمل به.



وأوضح النشار لـ«المال»، أن أبرز التعديلات شملت تغليط عقوبات المخالفات والتلاعبات، لتتناسب مع حجم الجرم والمكاسب المالية المحققة من المخالفة، بالإضافة إلى إصدار فصل كامل للصكوك يوضح آليات عملها والجهات المنوط بها إصدارها، وكذلك تأسيس الاتحاد المصرى للأوراق المالية.



وأكد أن التعديلات شملت السماح لصندوق حماية المستثمر بالتدخل لحماية المستثمرين من مخالفات الشركات المقيدة، لافتاً إلى أنه سيتم إعداد تصور جديد لعمل الصندوق وتعديل النظام الأساسى بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.



وأشار إلى أن الهيئة ستحدد آليات تشكيل اتحاد الأوراق المالية عبر التشاور مع مختلف الجمعيات العاملة بالسوق، كما أن التعديلات منحت مرونة كاملة لمهام الاتحاد فى تقديم توصيات لتطوير السوق تشريعياً وتنظيمياً، بجانب إلزام كل شركات الأوراق المالية بالانضمام، مع إقرار حقه فى اتخاذ التدابير الإدارية فقط ضد الأعضاء المخالفين.



ونصت تعديلات القانون الأخيرة على تسجيل الاتحاد فى سجل خاص بالهيئة بعد سداد رسوم 5 آلاف جنيه.



ونوه بأن التعديلات خففت بعض التكاليف على الشركات الراغبة فى القيد، عبر السماح بنشر ملخص لنشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار بدلاً من صحيفتين، بالإضافة لوضع النشرة على موقع إلكترونى تابع للهيئة.



لكنه عاد ليؤكد أن للهيئة مرونة كاملة فى اتخاذ شروط وضوابط ملزمة للشركات عند الطرح، وذلك وفقاً لنوع الشركة أو الأداة التمويلية المطروحة.



وأوضح أن التعديلات تضمنت السماح للرقابة المالية باتخاذ مختلف الإجراءات والعقوبات التأديبية للمخالفين فى بورصات العقود الآجلة والسلع، موضحاً أن التعديلات أقرت لرئيس الهيئة فى حالة الظروف الطارئة أن يطلب من مسئولى بورصة العقود الآجلة اتخاذ إجراءات معينة للحفاظ على استقرار حركة التداول وتصفية العقود المستقبلية.



وتابع: «التعديلات سمحت لمجلس إدارة الهيئة بإلغاء ترخيص بورصة العقود الآجلة فى حال تكرار المخالفات وذلك للحفاظ على استقرار السوق والمتعاملين، كما أن الضوابط المنتظرة من مجلس الهيئة كفيلة بحماية أموال المتعاملين عند إلغاء الترخيص، والأمر ليس بدعة ولا توجد أى تخوفات منه، والكل يعلم أن بورصة الأوراق المالية أغلقت لفترة خلال ثورة يناير».



وتعهد بسعى مجلس إدارة الرقابة المالية للانتهاء فى أسرع وقت من إعداد كل الضوابط المنتظرة لتفعيل التعديلات فى القانون، لكنه أكد وجود أولويات فى إصدار تلك الضوابط.



وأشاد النشار بدور وسائل الإعلام فى مساعدة الهيئات الرقابية والتنظيمة بسوق المال فى إقرار التعديلات الأخيرة.



وسمحت تعديلات القانون بإصدار بورصات للعقود الآجلة بمختلف انواعها من السلع، والعقود المستقبلية، وعقود الخيارات، والمبادلة، كما نظمت طرق التداول وتأسيس شركات للوساطة والتداول، ومنفذ الأوامر، ومركز المقاصة والتسوية، والمخازن المعتمدة، ووحدة الإشراف والرقابة على المخازن والسلع، وخبراء تصنيف السلع، كما ألزمت شركات الوساطة، بتأسيس صندوق لتأمين المتعاملين من المخاطر عبر التجارية.



ونظمت التعديلات سبل إصدار الصكوك بأنواعها المختلفة من المرابحة والمشاركة، وتحديد الجهات من الشركات أو الهيئات الحكومية أو التمويل الدولية والإقليمة المنوط بها إصدار الصكوك.



وقالت سحر نصر، فى بيان صحفى، إن التعديلات تستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات، وحماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ.