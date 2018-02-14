عضو خطة النواب: عودة مصر للطروحات الدولارية تعمق دوامات الديون

البرلمان



مها أبوودن



أبدى طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انزعاجه الشديد من أصرار الحكومة على تعميق أزمة الديون الخارجية، بطرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية، واصفا هذا التوجه بشدة خطورته على الاقتصاد.



وقالت وزارة المالية، منذ قليل فى بيان صحفى، إنها أصدرت سندات دولارية بقيمة ٤ مليارات دولار فى الاسواق العالمية، وتخطت عمليات الاكتتاب ١٢ مليار دولار.



وتعجب خليل من اعتبار الحكومة نجاح الطرح كشهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هذه التوجهات ذات تداعيات كبيرة وخطيرة على الاقتصاد، بسبب دوامة الديون اللامتناهية وغير ذات الجدوى.



وأشار خليل، فى تصريحات خاصة لـ"المال"، إلى أنه لم يعد هناك داع لزيادة الاحتياطى النقدى، فهو فى تحسن وفقا للتصريحات الحكومية، كما أن التأكيدات الحكومية الدائمة بقدرة مصر على السداد لم تعد مقبولة، فالحكومة تقترض ديونا لسداد أخرى، فالقدرة على السداد هنا لم تعد مفهومة.



وثمن وزير المالية عمرو الجارحى فى بيان صحفى منذ قليل عودة مصر إلى الأسواق الدولية، مؤكدا أن ذلك يعتبر شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى، في ضوء تنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخراً.



وأوضح الجارحى وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولارية التي طرحتها مصر بقيمة 4 مليارات دولار، حيث تمت تغطيتها بنحو ثلاث مرات بعد تلقينا طلبات من قبل المستثمرين اثناء عملية الطرح بلغت ١٢ مليار دولار وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.