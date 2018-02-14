تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 65 لسنة 2018 بتعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام بدرجة وزير .



نشرت القرار الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط



وكان الرئيس السابق للجهاز أبو بكر الجندي تولى مؤخرا وزارة التنمية المحلية وأصبح مقعده شاغرا.