EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
تعيين رئيس جديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:37 ص
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
أخر الأخبار
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
متابعات
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 65 لسنة 2018 بتعيين خيرت محمد سيد أحمد بركات رئيسا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لمدة عام بدرجة وزير .
نشرت القرار الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط
وكان الرئيس السابق للجهاز أبو بكر الجندي تولى مؤخرا وزارة التنمية المحلية وأصبح مقعده شاغرا.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا