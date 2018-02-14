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طاقة
بريطانيا تؤكد دعمها لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:33 ص
جون كاسن سفير بريطانيا 556
أخر الأخبار
جون كاسن سفير بريطانيا 5569
متابعات
أكد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، أن التكنولوجيا والاستثمارات البريطانية تساعد مصر في خطتها كى تصبح مركزا إقليميا للطاقة.
وأضاف كاسن – فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر يوم الثلاثاء بمناسبة زيارته لمعرض ايجيبس المقام حاليا بالقاهرة- ان شركة بريتش بتروليم بي بي ساهمت في تطوير حقل أتول وبدأت بالفعل انتاج الغاز قبل الميعاد بسبعة اشهر.
وأوضح ان شركة بي بي تعمل مع الشركات المصرية في انتاج 40 % من النفط, كما ستضاعف انتاجها ثلاث مرات خلال هذا العقد.
وأشار السفير كاسن إلى أن شركة “شل” البريطانية تساعد مصر في إنتاج 20 % من الغاز كما تبحث عن طرق جديدة لدعم تطوير قطاع الطاقة.ط
وكان السفير البريطانى قد قام بزيارة معرض ايجبس حيث تفقد جناح الشركات البريطانية المشاركة.
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