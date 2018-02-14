بريطانيا تؤكد دعمها لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة

جون كاسن سفير بريطانيا 5569

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أكد السفير البريطانى بالقاهرة جون كاسن، أن التكنولوجيا والاستثمارات البريطانية تساعد مصر في خطتها كى تصبح مركزا إقليميا للطاقة.



وأضاف كاسن – فى سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع تويتر يوم الثلاثاء بمناسبة زيارته لمعرض ايجيبس المقام حاليا بالقاهرة- ان شركة بريتش بتروليم بي بي ساهمت في تطوير حقل أتول وبدأت بالفعل انتاج الغاز قبل الميعاد بسبعة اشهر.



وأوضح ان شركة بي بي تعمل مع الشركات المصرية في انتاج 40 % من النفط, كما ستضاعف انتاجها ثلاث مرات خلال هذا العقد.



وأشار السفير كاسن إلى أن شركة “شل” البريطانية تساعد مصر في إنتاج 20 % من الغاز كما تبحث عن طرق جديدة لدعم تطوير قطاع الطاقة.ط



وكان السفير البريطانى قد قام بزيارة معرض ايجبس حيث تفقد جناح الشركات البريطانية المشاركة.