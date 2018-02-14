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سيـــاســة
المخابرات الأمريكية: وقت اتخاذ القرار بشأن كوريا الشمالية اقترب
الأربعاء 14 فبراير 2018 12:29 ص
ترامب وكوريا الشمالية 8
أخر الأخبار
ترامب وكوريا الشمالية 8
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حذر مدير المخابرات الوطنية الأمريكية يوم الثلاثاء من نفاد الوقت أمام الولايات المتحدة لمواجهة التهديد الذي يشكله برنامج الأسلحة النووية الكوري الشمالي.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، قال دان كوتس في الجلسة السنوية للجنة المخابرات بمجلس الشيوخ عن ”التهديدات العالمية“ إن كوريا الشمالية تشكل على الأرجح تهديدا ”وجوديا“ للولايات المتحدة مشيرا إلى أنه من المحتمل أن تجري بيونجيانج المزيد من تجارب الأسلحة هذا العام.
وأوضح قائلا ”وقت القرار يقترب أكثر فيما يتعلق بكيفية ردنا على هذا. هدفنا هو التوصل إلى تسوية سلمية. نحن نمارس أقصى ضغط على كوريا الشمالية بسبل متعددة“.
وجاء هذا التحذير على الرغم من تراجع حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية عقب استئناف محادثات بين بيونجيانج وسول ومع مشاركة الشمال في الألعاب الأولمبية الشتوية التي تستضيفها كوريا الجنوبية.
ورغم تأكيد إدارة ترامب تأييدها للتوصل لحل دبلوماسي للأزمة المتعلقة بتطوير كوريا الشمالية أسلحة نووية قادرة على ضرب الولايات المتحدة إلا أنها حذرت أن كل الخيارات مطروحة ومنها الخيارات العسكرية لمنع ذلك.
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