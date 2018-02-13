EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
الإسكندرية
أهالى سوانى سمالوس بالضبعة يطالبون بإنشاء وحدة صحية بالقرية
الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:56 م
محافظة مطروح في مدينة العلمين الجديدة
أخر الأخبار
محافظة مطروح في مدينة العلمين الجديدة
معتز محمود
طالب عدد من أهالى قرية سوانى سمالوس جنوب الضبعة بإنشاء نقطة أسعاف أو وحدة صحية بالقرية؛ لأن مستشفى الضبعة تبعد عن القرية نحو 35 كيلومترًا وفقا لمصدر بمحافظة مطروح.
وأضاف المصدر أن أهالى القرية تقدموا بشكوى لمحافظة مطروح بهذه المطالب، لافتا إلى أنه تم عرض الشكوى على اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، وقرر تكليف وكيل وزارة الصحة لبحث ما جاء بها والعرض على المحافظ.
تجدر الإشارة إلى أنه تم اتخاذ عدة خطوات مهمة لتحسين الوضع الصحى بمحافظة مطروح على مدار الأشهر الماضية، عبر تحسين المنشآت ومراكز تلقى الخدمات الطبية وتطويرها وتزويدها بالمعدات الحديثة اللازمة.
وفى هذا السياق، تم دعم قطاع الصحة بـ20 مليون جنيه من خارج الصندوق ودعم رجال الأعمال بالمحافظة لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات الطبية.
وتم إعادة تطوير مبانى مستشفيات ودعمها بأجهزة ومعدات طبية وقوة بشرية، وعلى رأسها افتتاح مستشفى الضبعة بتكلفة 84 مليون جنيه، وجار تطوير مستشفيات برانى والسلوم، والتجهيز لتحويل مستشفى الطوارئ برأس الحكمة لمستشفى مركزى.
كما تم دعم مستشفى مطروح العام بعدد ( 10 ) ماكينات غسيل كُلوى وتطوير قسم الطوارئ والعظام والعناية المركزة بمبلغ 2.5 مليون جنيه، وباشعة مقطعية بتكلفة 11 مليون جنيه.
وتم أيضا افتتاح وحدة الفيروسات الكبدية بمستشفى الحميات بمدينة مرسي مطروح وبالتحديد لمرضى فيرس B ، C .بدلا من السفر إلى الإسكندرية والقاهرة متحملين مشقة السفر والتكلفة الباهظة مع استهداف علاج 1000 مريض من الفيروسات الكبدية بالمحافظة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا