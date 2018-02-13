هاني شاكر: من حق أي موسيقار حياة كريمة ومصر محتاجانا

هاني شاكر 556



لم أحسم قرار اقتحامي للدراما المصرية وغنيت الشعبي الراقي للجمهور



حوار – أحمد حمدي



برغم عمل نجم الاغنية العربية هاني شاكر كنقيب للموسيقيين السنين الماضية، إلا أنه مازال محافظا على مكانته في عالم الغناء في مصر والوطن العربي بعد مشوار فني تجاوز 35 عاما.



وطرح الأيام السابقة أغنيات منفردة حققت نجاحا جيدا "هاشكي لمين ياعين" وقرر بها غناء اللون الشعبي الذي طغى على الساحة الغنائية مؤخرا وكذلك أغنية "مصر محتاجانا".



وتحدث لـ"المال" في حوار خاص وجرئ عن الفن والسياسة ونقابة الموسيقيين وأمنياته لها ورايه في الساحة الفنية في الغناء والسينما الفترة السابقة وأسباب اتجاهه للغناء الشعبي بعد مشوار فني طويل تجاوز 35 عاما.



وبدأ النجم هاني شاكر حديثه بالتأكيد أنه يحس بهموم بلاده ويسعى للغناء لها في أي موقف أو مناسبة وطنية ومرحلة هامة تعيشها مصر مثل التي نعيشها الفترة الحالية في مرحلة الانتخابات الرئاسية الجديدة لعام 2018.



وأشار أيضا إلى بلادنا الفترة القادمة تحتاج مننا لبذل الجهد المضنى في كافة المجالات الحياتية سواء الاقتصاد او السياسة أوالفن أو الرياضة أو غيرها من المجالات، مشددا على تفاؤله بالأيام القادمة في عمر الوطن.



وتابع أن الرئيس السيسي استطاع تحقيق العديد من الانجازات خلال السنين التي تولى فيها مسؤولية البلاد في قطاعات مختلفة في الدولة وهو الأجدر والأحق والأصلح للفترة القادمة في رايي الشخصي.



وأكد المطرب الكبير لـ"المال" أن أغنيته الجديدة التي قام بغناءها وطرحها على صفحته الرسمية ويويتوب "مصر محتاجانا" ، وحينما استمع لكلماتها لم يتردد ظة في غنائها هذه الأيام تحديدا لانه أحس أنها مناسبة للمرحلة التي تعيشها البلاد وحققت الأغنية نجاحا جيدا على مواقع التواصل الاجتماعي .



وقال شاكر في العام 2018 احلم بعودة الحفلات الغنائية الكبرى في جميع محافظات مصر مثل السنين الماضية من خلال عمله كنقيب للموسيقيين ، لافتا ان الكثير من الاشخاص بعد تحقيق نقابة الموسيقين لانجازات كثيرة السنين الماضية اصبحوا يهتمون باستخراج كارنيه النقابة باانفسهم دون ان يطلب منهم ذلك وذلك يفاجائني الفترة الحالية كثيرا .



أما بشان رفع قيمة المعاشات بنقابة الموسيقين والعلاج بمعظم المستشفيات لاعضاء النقابة قال النجم المصري ان : رفع قيمة معاشات اعضاء نقابة الموسيقيين كان هاجس وحلم بالنسبة له منذ توليه مسؤولية نقابة الموسيقيين لان الاعضاء يستحقون ذلك بالتاكيد ، فلايمكن ان يكون معاش موسيقي 300 او 500 جنيه مثلا بعد عمله لسنين طويلة في مجال الموسيقى ولايجد حق العلاج الخاص به لو مرض لاسمح الله .



وعن راي الفنان الكبير فيما قدم على الساحة الفنية في العام الماضي قال : ماحدث في الساحة الفنية في رايي في السينما والغناء معظمه كارثة حقيقية وافسد عقول شبابنا وبناتنا واطفالنا ، لافتا يكفي ان نرى افلاما سينمائيا تروج للبلطجة والعنف في الشارع المصري متساءلا هل هذا الفن الراقي المحترم الذي يجب ان نقدمه للناس .



وكشف هاني شاكر في حديثه للمال عن كونه قرر الاتجاه لغناء اللون الشعبي الأيام السابقة موضحا أن الأغنية الشعبية أصبحت تلقى رواجا كبيرا وملحوظا مؤخرا لكن حينما قرر الغناء الشعبي في أغنية " هاشكي لمين ياعين " اتم بتقديم كلمات راقية ولحنا غير مبتذلا للجمهور وحققت الاغنية نسبة مشاهدة كبيرة تجاوزت المليون في فترة وجيزة .



ونفى أية أزمة وقعت بينه وبين الجمهور اللبناني بسبب تصريحاته حول هيمنة الأغنية اللبنانية على نظيرتها المصرية في مختلف الإذاعات العربية.



وأكد أنه لم يقصد أية إساءة لهم وإنما كان يريد توصيل رسالة أن المطربين والاغنية المصرية يتم تجاهلها في الاذاعات اللبنانية والمغربية دون معرفة الاسباب وراء ذلك ويتمنى ان تعود ريادة الاغنية المصرية لقوتها مثما كانت السنين السابقة .



وأوضح هاني أنه لم يحسم قراراه حتى الان النهائي بشان خوض تجربة الدراما المصرية من خلال مسلسل يكتبه المؤلف ايمن سلامة كما صرح سابقا في العديد من اللقاءات الاعلامية ، لكن يتمنى أن يقدم عملا تليفزيونيا ناجحا للجمهور حينما يقرر بالفعل اقتحامه الدراما المصرية .



ونوه إلى مازال يعيش حالة من القلق الشديد قبل إحياءه لأي حفل غنائي كبير سواء بمصر أو أي بلد عربي أو حتى خارج الوطن العربي.



ولفت إلى أنه يفضل الجلوس بمفرده هادئا قبل الحفل وعدم التحدث مع الآخرين لتهدئة طبقات صوته وراحتها والنوم لساعات طويلة أيضا خاصة ليلة الحفل حتى يكون نشيطا على المسرح وصوته مستريح

