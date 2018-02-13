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سيـــاســة
خطة النواب تطالب بجدول زمني لتحديث استراتيجية 2030
الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:33 م
مجلس النواب
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مجلس النواب
ياسمين فواز
عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، اجتماعا لها اليوم برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، وحضور الدكتور ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، ووزارات المالية والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والتربية والتعليم.
وفي بداية الاجتماع رحبت النائبة سيلفيا نبيل بالحضور، لافتة إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سلمت الربع الأول لموازنة 17/18، كما سلمت وزارة الاتصالات الربع الثاني والتعليم الربع الأول والثاني.
وخلال الاجتماع عرضت وزارة التخطيط أخر ما توصلت إليه في عملية تطوير وتحديث استراتيجية 2030، وتم مناقشتها مع الحضور من النواب وممثلي الوزارات
ولفت إلى أنه سيتم فتح الحوار المجتمعي لمناقشة كافة المحاور في الاستراتيجية في أوائل مارس القادم، وعرضت الهيكل الذي تعمل الوزارات من خلاله.
كما تسلمت اللجنة بيان التدريب من وزارة التخطيط، والوزارات التي تلقت التدريب، وماهي البرامج التدريبية التي قدمت لهم، والمستويات التي تلقت ذلك التدريب في الوزارات.
وطالبت سيلفيا نبيل من وزارة التخطيط وضع جدول زمني واضح لعملية تحديث استراتيجية 2030، بالإضافة إلى العمل علي موازنات البرامج والأداء ومتابعتها مرحليا حتي الانتهاء من عملية التحديث.
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