نهال عنبر: أخوض ماراثون رمضان بمسلسلين لأول مرة

نهال عنبر

أحمد حمدي



تقوم النجمة نهال عنبر الأيام الحالية بتصوير مسلسلين لتخوض بهما ماراثون رمضان 2018، لأول مرة، بعدما كانت تكتفي بتقديم عملا دراميا واحدا في الموسم الرمضاني تحديدا .



وقالت نهال لـ"المال" إنها تشارك في بطولة مسلسل فوق السحاب مع النجم هاني سلامة وتجسد فيه شخصية فريال وهي ضمن إحدى قصص المنفصلة لأنه يحوي قصص منفضلة متصلة ضمن أحداثه الدرامية، واسمها فريال .



وأضافت أنها تشارك أيضا في بطولة مسلسل طلعت روحي من إخراج رؤوف عبد العزيز .



وكشفت أيضا عن أنها تقوم بعرض مسرحية على مسرح الهوسابير حاليا بعنوان "في بيتنا عروسة" .