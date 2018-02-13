EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
طاقة
الكهرباء: الانتهاء من انقطاعات التيار نهاية العام
الثلاثاء 13 فبراير 2018 10:07 م
أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
أخر الأخبار
أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء
أحمد صبرى
قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن انتهاء انقطاع التبار الكهربى فى جميع أنحاء الجمهورية سيكون بنهاية العام الحالى، وذلك وفقا لخطة الوزارة التى تم وضعها من 3 سنوات لتقليل الانقطاع.
وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن الانقطاعات فى الوقت الحالى سببها الصيانة والإحلالات فى المحولات، وإضافة بعض التجديدات فى الشبكة القومية للتوزيع.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا