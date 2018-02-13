الكهرباء: الانتهاء من انقطاعات التيار نهاية العام

أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء

أحمد صبرى



قال أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء إن انتهاء انقطاع التبار الكهربى فى جميع أنحاء الجمهورية سيكون بنهاية العام الحالى، وذلك وفقا لخطة الوزارة التى تم وضعها من 3 سنوات لتقليل الانقطاع.



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "هنا العاصمة" على قناة cbc، أن الانقطاعات فى الوقت الحالى سببها الصيانة والإحلالات فى المحولات، وإضافة بعض التجديدات فى الشبكة القومية للتوزيع.