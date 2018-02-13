الري للبرلمان: الوزارة شايلة هموم محدش يتحملها

وزارة الموارد المائية والري

ياسمين فواز



شن أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، هجوما شرسا ضد وزارة الري اثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد المعز محمود، حول وضع وزارة الري حاجزًا بالمنطقة 39 بترعة المعرقب



وأوضح النائب أن هذا الحاجز أدى إلى صعوبة وصول مياه الري للأراضي الواقعة فى نهاية الترعة



وطالب مسئولي وزارة الري، بضرورة حل مشكلة المياه، نظرا لضغط المواطنين على النواب.



وأكد أن أراضي محافظة الجيزة أراض رملية، لا تحتمل انقطاع المياه عنها لفترة طويلة.



وانتقد النائب عبدالمعز محمود، مقدم طلب الإحاطة، حجز وزارة الري للمياه، الأمر الذي يهدد أكثر من 2500 فدان



** صعوبات مستمرة



من جانبه، أكد المهندس خالد عبداللطيف، رئيس قطاع الري بوزارة الري، أن عدد الأراضي الزراعية التي تروى بتلك المنطقة أكثر من 4 آلاف فدان، منها 200 فدان مخالفين، وغير مقرر وصول المياه لهم.



وأضاف رئيس قطاع الري، إن وزارة الري ملتزمة بتوصيل المياه لأراضي الشركة المصرية الكويتية وفقاً للعقد الموقع بين الوزارة والشركة.



وقال ممثل الوزارة، إن الشركة الكويتية لا تريد المياه ولكن تطلبها لأهداف أخرى ،وقاطعه النائب هشام الحصري، وكيل اللجنة، قائلاً: "عايزين يمشوا بمبدأ سيب وأنا أسيب".



وأكمل رئيس قطاع الري قائلاً: "الوزارة شايلة هموم، محدش يتحملها، خاصة إنها مطالبة بتوصيل المياه لأكثرمن 450 ألف فدان مخالف على مستوى الجمهورية، واحتياجات المواطنين من مياه الشرب بتزيد الضغط على المخصصات المائية للزراعة".



وأكد أن قانون الري والموارد المائية الجديد سيساهم بنسبة كبيرة فى حل جميع المشكلات.



من جانبه طالب النائب مجدي ملك، وزارتي الزراعة والري بضرورة وضع خريطة جديدة للتركيب المحصولي بمصر للتغلب على مشكلات المياه وضرورة التزام الأراضي المخالفة بنظام الري الحديث.

