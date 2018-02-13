مصر تقود خسلئر 5 بورصات.. ومكاسب لدبي

خالد بدر الدين









هبطت مؤشرات 5 بورصات عربية بمنطقة الشرق الأوسط، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بقيادة البورصة المصرية؛ بسبب تغييرات أجرتها مؤسسة MSCI على مؤشراتها لأسهم الشركات الناشئة، وانتعشت 3 بورصات تصدرتها سوق دبى.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية هوى بحوالى 1.1% لينزل إلى 14730 نقطة، مع هبوط سعر سهم البنك التجاري الدولي، أكبر مصرف مدرَج في مصر، 3.4 % ليصل إلى 73 جنيهًا مصريًّا.





كما انخفض سعر سهم شركة السويدي إليكتريك 2%؛ لأن مؤسسة MSCI ستحذف السهم من مؤشرها لأسهم الشركات الأصغر حجمًا، اعتبارًا من نهاية هذا الشهر، لكن سعر سهم الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كامباني" زاد بحوالى 3.2%.





بينما خسر سعر سهم المجموعة المالية هيرميس 5.5% بعد أن أعلنت مؤسسة MSCI أنها قررت إضافة سهم الشرقية للدخان إلى مؤشرها للأسهم المصرية بدلًا من سهم هيرميس الذي نقلته إلى مؤشرها لأسهم الشركات الأصغر حجمًا.





وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.6% ليسجل 6670 نقطة، ومؤشر بورصة سوق مال أبوظبي العام انخفض بنسبة طفيفة بلغت 0.2% ليستقر عند 4600 نقطة.





وهبط مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.2% ليرتد إلى 7413 نقطة، كما انخفض سعر سهم البنك السعودي للاستثمار 1.3% بعد أن قالت مؤسسة MSCI لمؤشرات الأسواق إنها ستحذف السهم من مؤشرها للأسهم السعودية في نهاية هذا الشهر، لكن سعر سهم بنك الرياض ارتفع 0.7% بعد أن سجل البنك قفزة في الربح خلال الربع الماضى إلى 974 مليون ريال من 293 مليون ريال خلال نفس الربع من العام الماضى.





وصعد مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.8% ليزداد إلى 3342 نقطة مع صعود سعر سهم مجموعة إعمار مولز التي تدير مراكز للتسوق في الإمارة 3.6%، كما قفز سعر سهم شركة أرامكس بنسبة 7.3%.