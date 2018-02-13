التموين: المعتدي على المواطنين أمام مكتب مصر القديمة بلطجي

وزارة والتموين والتجارة الداخلية

أحمد صبرى



قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن الشخص الذى اعتدى بجنزير على المواطنين امام مكتب تموين مصر القديمة ليس موظفا بالوزارة وهو بلطجي يدعى "كرشة "معروف بالمنطقة التى تحيط بالمكتب.



وكان قد تداول انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اتهم على انه موظف بمكتب تموين بمصر القديمة ويضرب المواطنين ومصور الفيديو بالجنزير ولاقى استياءا واسعا.



وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج اخر النهار على قناة النهار الى أن الوزارة حررت محضر تعدى ضد هذا المواطن وتبين أنه مسجل خطر.