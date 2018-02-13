النيابة العسكرية تقرر حبس هشام جنينة 15 يوما

هشام جنينة

أحمد صبرى



أوردت قناة صدى البلد فى خبر عاجل أن النيابة العسكرية قررت حبس المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى التصريحات التى أدلى بها، عن وجود مستندات خارج مصر تدين بعض الشخصيات.