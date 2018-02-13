الحكومة تسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز

الغاز الطبيعى

خالد بدر الدين



أعلن مكتب رئيس الوزراء فى بيان، اليوم الثلاثاء، أن مصر أصدرت لائحة تنفيذية طال انتظارها لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي وتجعل القانون نافذا.



وذكرت وكالة رويترز أن البرلمان المصري أقر العام الماضي قانونا ينشئ هيئة عامة لها شخصية اعتبارية تسمى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز وتأمل الحكومة بأن تجتذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.



وتقول الحكومة إنها تهدف إلى أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز الطبيعي المسال بعد سلسلة اكتشافات كبيرة من المتوقع أن تمكن البلد العربي الأكثر سكانا من تحقيق اكتفاء ذاتي في الغاز بحلول نهاية العام الجارى.



ومن المتوقع أن تمهد الهيئة الجديدة والقانون، الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز وتوزيعه في مصر، وهي أنشطة تحتكرها الحكومة حاليا، وتقدمت بالفعل بضع شركات طلبات للحصول على رخص استيراد كما أكد محللون بقطاع الطاقة.