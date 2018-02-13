EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
هيلتون: منع الكحول بجراند تاور لن يعيق عمليات التشغيل
الثلاثاء 13 فبراير 2018 07:53 م
رئيس منطقة الشرق الأوسط بهيلتون
أخر الأخبار
رئيس منطقة الشرق الأوسط بهيلتون
دعاء محمود
قال رودي ياجرسباخر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في هيلتون، إن عدم وضع علامة هيلتون على فندق جراند نايل تاور والمطل على النيل يعود إلى استكمال أعمال التجديد له.
وأكد ياجرسباخر في تصريحات صحفية له، أن منع تقديم الكحوليات من قبل المالك لا يمثل أزمة للمجموعة في إدارتها للفندق، مؤكدا أن الفنادق في المملكة العربية السعودية تمنع ذلك ولا تتأثر أعمالنا بذلك.
وأضاف أن هذا القرار يعد ميزة لبعض العائلات التي ترغب في قضاء عطلاتها بدون وجود للكحوليات، مشددا على أن منع الخمور لا تشكل عائقاً أمام الشركة لتشغيل الفندق.
الجدير بالذكر، أن مجموعة هيلتون حصلت على عقد إدارة لفندق جراند نايل تاور وبالتالي الفندق لم يُعد تابعا لمجموعة فنادق حياة، ويضم الفندق نحو 715 غرفة وجناحا مطلة على النيل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر، والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة" والدورف استوريا" في أفريقيا ومصر.
وعنج سؤاله بإمكانية توقيع عقود إدارة بمنطقة الساحل الشمالي، أكد ياجرسباخر أنه لو توافرت الفرص في الساحل الشمالي دون التأثر بالسياحة الموسمية والتي تنشط خلال فترة الصيف فالمجموعة ليس لديها مانع.
وكانت شركة هيلتون وقعت مؤخرا مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.
ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا) التجارية خلال العام الحالي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا