هيلتون: منع الكحول بجراند تاور لن يعيق عمليات التشغيل

رئيس منطقة الشرق الأوسط بهيلتون

دعاء محمود



قال رودي ياجرسباخر، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا في هيلتون، إن عدم وضع علامة هيلتون على فندق جراند نايل تاور والمطل على النيل يعود إلى استكمال أعمال التجديد له.



وأكد ياجرسباخر في تصريحات صحفية له، أن منع تقديم الكحوليات من قبل المالك لا يمثل أزمة للمجموعة في إدارتها للفندق، مؤكدا أن الفنادق في المملكة العربية السعودية تمنع ذلك ولا تتأثر أعمالنا بذلك.



وأضاف أن هذا القرار يعد ميزة لبعض العائلات التي ترغب في قضاء عطلاتها بدون وجود للكحوليات، مشددا على أن منع الخمور لا تشكل عائقاً أمام الشركة لتشغيل الفندق.



الجدير بالذكر، أن مجموعة هيلتون حصلت على عقد إدارة لفندق جراند نايل تاور وبالتالي الفندق لم يُعد تابعا لمجموعة فنادق حياة، ويضم الفندق نحو 715 غرفة وجناحا مطلة على النيل.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المجموعة اليوم للإعلان عن توقيع عقدي إدارة فندقي هيلتون القاهرة هليوبوليس وهليوبوليس تاورز الفاخر، والذي سيصبح أول فندق يحمل العلامة التجارية التابعة للمجموعة" والدورف استوريا" في أفريقيا ومصر.



وعنج سؤاله بإمكانية توقيع عقود إدارة بمنطقة الساحل الشمالي، أكد ياجرسباخر أنه لو توافرت الفرص في الساحل الشمالي دون التأثر بالسياحة الموسمية والتي تنشط خلال فترة الصيف فالمجموعة ليس لديها مانع.



وكانت شركة هيلتون وقعت مؤخرا مع شركة الخليج-مصر للفنادق والسياحة (ش.م.م) عقدين لإدارة وتشغيل فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس وفندق هليوبوليس تاورز الفاخر تحت علامتين تجاريتين منفصلتين.



ويضم هيلتون القاهرة هليوبوليس نحو 593 غرفة، كما يضم فندق هليوبوليس تاورز نحو247 غرفة فاخرة والذى من المخطط أن يصبح تحت علامة (والدورف أستوريا) التجارية خلال العام الحالي.