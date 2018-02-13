مراجعات مورجان ستانلي تلقي بظلالها على الأسهم المصرية

مستويات تاريخية للشرقية للدخان.. وهيرميس يهبط 3.7% بعد تخفيض التصنيف

السويدي إليكتريك يتراجع 2.3% على وقع الخروج من مؤشر "الشركات الصغيرة"









مصطفى طلعت









ألقت المراجعات الأخيرة لمؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة "مورجان ستانلي" بظلالها على أداء أسهم الشركات المصرية المدرجة به، وتحديدًا الشرقية الدخان والمجموعة المالية هيرميس القابضة والسويدي إليكتريك.



وكشفت المراجعات الأخيرة للمؤشر، التي أعلنت، في وقت مبكر اليوم، انضمام الشرقية مقابل خروج هيرميس، من مؤشر الشركات ذات رأس المال الكبير، بينما خرجت شركة السويدي لتحل مكانها المجموعة المالية على مستوى مؤشر الشركات ذات رأس المال الصغيرة، على أن يتم تنفيذ التغييرات المعلنة اعتبارًا من نهاية جلسة 28 فبراير الحالي.



وبشكل فوري انعكست التعديلات على حركة الأسهم المذكورة والمدرجة بالبورصة المصرية، إذ ارتفعت التداولات بشكل ملحوظ على سهم الشرقية للدخان محققًا 132.5 مليون جنيه، ليتجاوز مستوى الـ500 جنيه بعد ارتفاعه 4.1%، وهو أعلى مستوى للسهم في تاريخه.



على النقيض هبط سهم المجموعة المالية هيرميس 3.7% مع إغلاق الجلسة محققًا تداولات بقيمة 50.7 مليون جنيه، كما تراجع سهم السويدي إليكتريك 2.3% بتداولات بلغت 44.5 مليون جنيه.



وبعد التعديلات الأخيرة لمؤشر مورجان ستانلي أصبح يضم مؤشر الشركات الكبرى حاليًّا 3 شركات مصرية هي التجاري الدولي- مصر، وجلوبال تليكوم، بالإضافة إلى الشرقية للدخان.



ويضم مؤشر "مورجان ستانلي" أسواقًا من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وتركز معايير الانضمام للمؤشر على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر.



ويعتمد المستثمرون الأجانب على مكونات المؤشر في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إذ يقومون بتركيز استثماراتهم في الأسواق بناء على انتقاء الأسهم المقيدة به، ومن ثم يؤدي حذف أسهم منه إلى خروجها من حسابات المستثمر الأجنبي وصناديق الاستثمار الكبرى مباشرة.



يُشار إلى أن شريف سامي، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، ومحمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، أشارا إلى ضرورة زيادة تداول الشركات ذات الحصة السوقية الكبيرة والسيولة العالية في السوق المصرية؛ من أجل تحسين وضع مصر بمؤشر مورجان ستانلي وزيادة وزنها المتواضع البالغة نسبته 0.1%.



جدير بالذكر أن المراجعة الأخيرة للمؤشر، في مايو الماضي، أسفرت عن انضمام هيرميس إلى المؤشر، وخروج طلعت مصطفى القابضة ضمن مؤشر الأسهم الكبيرة، ودخول السويدي إليكتريك وخروج أوراسكوم للاتصالات، ضمن مؤشر الأسهم الصغيرة.