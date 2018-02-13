EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
Coverage وكيلا لـwe
الثلاثاء 13 فبراير 2018 06:42 م
شبكة المحمول وي WE we
أخر الأخبار
شبكة المحمول وي WE we
محمود جمال
كشف محمد عبد الرحمن، رئيس شركة كفريدج للاتصالات، عن تعاقد الأخيرة مع المصرية للاتصالات لتكون وكيلًا للشبكة الرابعة للمحمول بالسوق المحلية "we".
وقال عبد الرحمن، على هامش المؤتمر الذي عقدته شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف، اليوم، إن علاقات التعاون مع المصرية ستكون فرصة جيدة لبناء علاقات شراكة قوية بين لافا والمصرية.
يُشار إلى أن كفريدج هي ثاني وكيل للمصرية بعد التعاقد مع شركة الأهرام للتوكيلات، قبيل انعقاد معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال العام الماضى.
من جانبه كشف فيكرام سينج برامار، رئيس لافا في مصر وإفريقيا، عن إجراء مفاوضات مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر لإطلاق عروض مشتركة فيما بينها خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن شركته تستهدف تعيين نسبة تتراوح بين 50 و 75% من خريجي الجامعات الجدد داخل الشركة خلال المرحلة المقبلة.
يُذكر أن كفريدج هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة سمارت كومباني التي تأسست عام 1991، وتعمل في مجال التوزيع والتسويق التجاري.
المصرية للاتصالات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا