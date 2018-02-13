Coverage وكيلا لـwe

محمود جمال









كشف محمد عبد الرحمن، رئيس شركة كفريدج للاتصالات، عن تعاقد الأخيرة مع المصرية للاتصالات لتكون وكيلًا للشبكة الرابعة للمحمول بالسوق المحلية "we".





وقال عبد الرحمن، على هامش المؤتمر الذي عقدته شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف، اليوم، إن علاقات التعاون مع المصرية ستكون فرصة جيدة لبناء علاقات شراكة قوية بين لافا والمصرية.





يُشار إلى أن كفريدج هي ثاني وكيل للمصرية بعد التعاقد مع شركة الأهرام للتوكيلات، قبيل انعقاد معرض ومؤتمر كايرو آي سي تي خلال العام الماضى.





من جانبه كشف فيكرام سينج برامار، رئيس لافا في مصر وإفريقيا، عن إجراء مفاوضات مع شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر لإطلاق عروض مشتركة فيما بينها خلال المرحلة المقبلة.





وأضاف أن شركته تستهدف تعيين نسبة تتراوح بين 50 و 75% من خريجي الجامعات الجدد داخل الشركة خلال المرحلة المقبلة.



