أبوجريشة مستاء من قرار اتحاد الكرة

على المصرى



أعرب محمد محسن أبوجريشة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى، عن استيائه من قرار الاتحاد المصرى لكرة القدم، برئاسة المهندس هانى أبو ريدة، بتغيير قانون ضم الرباعى الأجنبى لقائمة أى مباراة، متسائلا: "كيف يتم تغيير لائحة المسابقة وسط الموسم، فكان من الأفضل أن الموسم ينتهى بالقوانين التى بدأ بها".



وكان مجدى عبدالغنى عضو مجلس إدارة الاتحاد، قد أعلن أول أمس الأحد عن تغيير القانون ليصبح إمكانية مشاركة ثلاثة لاعبين، على أن يتواجد الأجنبى الرابع على دكة البدلاء، علما بأن الإسماعيلى يضم بين صفوفه 4 أجانب، وهم الغانيان ريتشارد بافور وتوماس آبى، والكولومبى دييجو كالديرون، والمالى موسى كمارا.